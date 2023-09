Il Messina beffa il Cerignola passando per "Firenze"

La prima di campionato si conclude con un mezzo passo falso per l'Audace Cerignola di mister Ivan Tisci che pareggia 2-2 contro un Messina dimostratosi comunque volitivo e per nulla intimorito dalla superiorità tecnica degli avversari. Sulla carta una sfida abbordabile per i cerignolani contro i siciliani di mister Modica che si sono presentati al Monterisi rimaneggiati per via delle assenze di uomini chiave come Manetta, Franco e Ragusa. Ciò non ha impedito ai peloritani di portarsi addirittura in vantaggio al 27' con il giovane Tropea, arrivato nel mercato estivo dall'Empoli. Ma bomber Malcore non si fa pregare e bagna l'esordio in campionato andando in gol appena quattro minuti dopo. E si ripete dopo tre giri di lancetta della ripresa per la sua personale doppietta. Ma il Messina non si arrende e perviene al pareggio al 92' con Marco Firenze, l'elemento di maggior caratura tecnica dei suoi, che, da subentrato, regala il gol che vale un punto preziosissimo per i peloritani.

AUDACE CERIGNOLA - Trezza, Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini; Tascone, Capomaggio, Ruggiero; D'Andrea, Malcore, D'Ausilio. In panchina: Krapikas, Fares, Allegrini, Coccia, Bianco, Leonetti, Prati, De Luca, Sosa, Ghisolfi, Carnevale, Neglia. Allenatore: Ivan Tisci

MESSINA - Fumagalli, Lia, Pacciardi, Polito, Tropea; Frisenna, Giunta, Scafetta; Cavallo, Emmausso, Zunno. In panchina: De Metteis, Firenze, Luciani, Ferrara, Salvo, Ortisi, Plescia. Allenatore: Giacomo Modica