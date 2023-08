Destino condiviso anche da Foggia e Audace Cerignola. Per i rossoneri l'esordio allo 'Iacovone' con il Taranto andrà in scena domenica 3 settembre alle 20.45, un giorno dopo il la 'prima' degli ofantini in casa con il Messina, alla stessa ora.

Gare distribuite in quattro giorni, dal venerdì al lunedì. È l'effetto dei diritti tv acquisiti da Sky Sport che si nota già nel programma delle prime cinque giornate dei tre gironi di Serie C, comunicato dalla Lega Pro.

Lo 'spezzatino' arriva anche in serie C: per il Foggia esordio in notturna di domenica, la 'prima' allo 'Zac' di lunedì