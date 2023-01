Il Foggia alla ricerca della cura contro il Potenza affetto da "pareggite"

Serie C Girone C

Dimenticare i primi due scivoloni di fila del 2023 e vincere allo Zac per risalire la china in zona play-off. Il Foggia di mister Gallo non ha opzioni differenti dai tre punti questo pomeriggio contro il Potenza, avversario dal pareggio facile e che, nelle ultime 12 partite, ha perso solo una volta, malamente per 6-1, a Catanzaro.

I lucani di mister Giuseppe Raffaele, subentrato a Siviglia, hanno un sol punto in meno rispetto ai rossoneri e, a quota 28, sono in compagnia di Virtus Francavilla, Latina e Taranto, al confine della zona play-off e nemmeno troppo lontani da quella play-out. L’esito di Foggia-Potenza, combinato con i risultati dagli altri campi, potrebbe dare ossigeno o gettare nello sconforto una delle due contendenti.

I rossoblù, come detto, sono affetti da “pareggite”. Ben 13 le occasioni in cui i potentini hanno impattato. Per il resto cinque vittorie, di cui solo una lontano dal “Viviani”, a Monopoli, e quattro sconfitte, di cui tre esterne ad Avellino, Taranto e, appunto Catanzaro. Ventotto le reti finora messe a segno, due in più quelle incassate da Gasparini che, lontano dalle mura amiche, ha raccolto 18 volte il pallone in fondo al sacco mentre dieci sono state le marcature messe a segno dai suoi compagni.

La classifica marcatori dei potentini è guidata dall’esperto attaccante Caturano a quota dieci. Seguono due ex rossoneri della passata stagione quali Di Grazia a cinque gol e Girasole a tre. Due gol per il difensore Matino, una a testa per il difensore Gyamfi, per il centrocampista Logoluso e per l’attaccante Del Sole.

Attivo il mercato di riparazione del Potenza che, al momento, si è assicurato le prestazioni di Hadziosmanovic dalla Fidelis Andria e Rocchi dalla Triestina in difesa; dell’ex Foggia Cittadino dal Trento in mediana e di Alagna in attacco dal Montevarchi. Hanno salutato, invece, gli attaccanti Belloni, una rete per lui, passato al Latina, ed Emmausso, tre gol messi a segno, trasferitosi al Picerno.

All’andata le due squadre pareggiarono. All’iniziale vantaggio dei padroni di casa con Caturano rispose Schenetti per i dauni. Per il Potenza, a cinque minuti dal termine, un calcio di rigore fallito da Belloni.

Arbitro dell’incontro sarà Luca Cherchi di Carbonia. Calcio d’inizio alle 14:30.

Di seguito l’attuale rosa del Potenza. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 22esima giornata.

POTENZA – Allenatore: Sebastiano Siviglia poi Giuseppe Raffaele

PORTIERI

46 - Fabrizio Alastra (Confermato – 1997) (0/-0)

1 - Manuel Gasparini (Confermato – 2002) (22/-31)



DIFENSORI

13 - Nicolò Armini (Confermato – 2001) (13/0)

3 - Christian Celesia (Confermato – 2002) (4/0)

51 - Domenico Girasole (Confermato – 2000) (20/3)

4 - Bright Gyamfi (Confermato – 1996) (19/1)

98 - Cristian Hadziosmanovic (Proveniente dalla Fidelis Andria – 1998) (2/0 + 16/0 nell’Andria)

18 - Matteo Legittimo (Confermato – 1989) (9/0)

5 - Emmanuele Matino (Confermato – 1998) (16/2)

17 - Vincenzo Polito (Confermato – 1999) (5/0)

2 - Francesco Rillo (Confermato – 2000) (16/0)

23 – Gabriele Rocchi (Proveniente dalla Triestina – 1996) (1/0 + 9/0 nella Triestina)



CENTROCAMPISTI

Andrea Cittadino (Proveniente dal Trento – 1994) (0/0 + 11/0 nel Trento)

6 - Lorenzo Del Pinto (Confermato – 1990) (19/0)

Guglielmo Floridia (Confermato – 2004) (0/0)

20 - Mohamed Laaribi (Confermato – 1993) (19/0)

23 - Gaetano Logoluso (Confermato – 1997) (11/1)

32 - Davide Masella (Confermato – 2002) (0/0)

8 - Mattia Sandri (Confermato – 2001) (14/0)

30 - Demetrio Steffè (Confermato – 1996) (15/0)

38 - Angelo Talia (Confermato – 2003) (18/0)

26 - Bruno Verrengia (Confermato – 2003) (9/0)



ATTACCANTI

Fabio Alagna (Proveniente dal Montevarchi – 2000) (0/0 + 12/1 nel Montevarchi)

9 - Salvatore Caturano (Confermato – 1990) (22/10)

10 - Ferdinando Del Sole (Confermato – 1998) (17/1)

11 - Andrea Di Grazia (Confermato – 1996) (20/5)

Mattia Gagliardi (Confermato – 2004) (0/0)

Norman Garbett (Confermato – 2004) (0/0)

14 - Pasquale Riccardi (Confermato – 2003) (2/0)

70 - Emanuele Schimmenti (Confermato – 2002) (9/0)

77 - Giovanni Volpe (Confermato – 2002) (17/0)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

19 - Nicolas Belloni (A) (Proveniente dall’Imolese e poi ceduto al Latina – 2001) (14/1)

7 - Michele Emmausso (A) (Proveniente dal Campobasso e poi ceduto al Picerno – 1997) (15/3)



FUORI LISTA

Pedro Costa Ferreira (C) (Confermato – 1991) (0/0)