Il Catanzaro di Curcio, Iemmello e Martinelli a caccia della rivincita

Non ci sarà il pubblico sugli spalti, lo Zac pagherà dazio, le porte resteranno chiuse, ci penserà però Rai Sport a trasmetterla in diretta. Foggia-Catanzaro, secondo round. Il primo se lo sono aggiudicati mercoledì i Satanelli in Coppa Italia di Serie C grazie a Ogunseye e D'Ursi che hanno regalato a mister Gallo il pass per la semifinale contro la Juve Next Gen. Un successo che ha indubbiamente rinvigorito il morale dei dauni che, da quale giorno, possono contare di nuovo su patron Canonico in versione "Conte di Montecristo". Che non vende e rilancia e affida il mercato di gennaio all'enfant prodige Sapio, promosso dal settore giovanile.

I catanzaresi, tuttavia, scenderanno in campo con ben altro spirito e ben altra formazione lunedì sera. Perché per loro la Coppa era poca cosa. E non potrebbe essere altrimenti con un piede in Serie B già a dicembre. I giallorossi di mister Vincenzo Vivarini, confermato in panchina dopo essere subentrato nella passata stagione a Calabro, hanno ben 47 punti in classifica, 6 in più sui corregionali del Crotone e addirittura 12 sul Pescara, terzo in classifica. Hanno il miglior attacco del girone con la bellezza di 49 gol fatti e ovviamente la miglior difesa con appena sette reti subite. Zero nella casella delle sconfitte. Insomma: a parte il Cerignola al "Monterisi" e l'Avellino al Partenio, nessuno è finora riuscito ad uscire indenne dalle contese con i calabresi. E oltre ai cerignolani e agli avellinesi, solo Viterbese e Virtus Francavilla sono riusciti a bucare Fulignati. Un primato tutto meritato, insomma, per la corazzata del girone C della Serie C. Più permissive le "aquile" in Coppa Italia di categoria dove hanno vinto 3-1 contro il Potenza e poi ai rigori contro l'Avellino dopo il 3-3 dei tempi regolamentari prima di andare a sbattere contro i foggiani. Unica nota stonata in questa stagione, l'eliminazione ai preliminari di Coppa Italia maggiore in estate contro il Modena per 3-1.

Nessun punto apparentemente debole, conferme in blocco di calciatori di qualità e comprovata esperienza, pochi e mirati innesti volti ad aumentare, qualora ve ne fosse stato ulteriormente bisogno, il tasso tecnico dei giallorossi. Fulignati dal Perugia e Sala dal Catania sono i due nuovi portieri, Brighenti dal Frosinone e Mulè dal Cesena sono andati a rinforzare il reparto guidato dal capitano Martinelli, ex Foggia; Ghion dal Perugia e Pontisso dal Pescara sono i volti nuovi in mediana; l’ex capitano del Foggia, Alessio Curcio e Situm dal Cosenza sono i rinforzi in attacco. Per il resto il Catanzaro è esattamente lo stesso della passata stagione con individualità importanti come Fazio, Gatti e Scognamillo in difesa; Bombagi, Cinelli, Rolando, Sounas, Verna e Welbeck a centrocampo e un attacco atomico composto dall’ex “Re” del Foggia, Pietro Iemmello, catanzarese doc, nonché da Biasci, Cianci e Vandeputte.

La classifica marcatori del Catanzaro è un "rosario" di nomi. Sul podio Iemmello, al rilancio definitivo dopo qualche stagione in chiaroscuro, con undici centri finora messi a segno. Dietro di lui Biasci con otto marcature. A quota cinque Vandeputte e Sounas. Quattro gol per Alessio Curcio, tre per Cianci, due a testa per Luca Martinelli assieme a Bombagi e Situm. Uno ciascuno per Fazio, Mulè, Scognamillo, Tentardini, Ghion e Pontisso.

Arbitro dell'incontro sarà Michele Giordano di Novara. Calcio d'inizio alle 20:30.

Di seguito l’attuale rosa del Catanzaro. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

CATANZARO – Allenatore: Vincenzo Vivarini

PORTIERI

1 - Andrea Fulignati (Proveniente dal Perugia – 1994) (0/-0)

16 - Andrea Sala (Proveniente dal Catania – 1993) (23/-*)



DIFENSORI

17 – Enrico Bearzotti (Proveniente dal Trento - 1996) (17/0 + 12/0 nel Catanzaro)

23 - Nicolò Brighenti (Proveniente dal Frosinone – 1989) (9/0)

13 - Pasquale Fazio (Confermato – 1989) (31/2)

44 - Riccardo Gatti (Confermato – 1997) (14/1)

5 - Luca Martinelli (Confermato – 1988) (24/2)

45 - Erasmo Mulè (Proveniente dal Cesena – 1999) (18/1)

14 - Stefano Scognamillo (Confermato – 1994) (32/2)

3 - Alberto Tentardini (Confermato – 1996) (14/0)



CENTROCAMPISTI

10 - Francesco Bombagi (Confermato – 1989) (27/5)

88 - Antonio Cinelli (Confermato – 1989) (28/0)

18 - Andrea Ghion (Proveniente dal Perugia – 2000) (1/0 + 12/0 nel 2021/2022)

77 - Panos Katseris (Proveniente dalla Nuova Florida – 2001) (17/6 + 5/0 nella Cavese)

20 - Simone Pontisso (Proveniente dal Pescara – 1997) (16/0 + 14/0 nel Vicenza)

7 - Gabriele Rolando (Confermato – 1995) (16/1)

24 - Dimitrios Sounas (Confermato – 1994) (16/3 + 2/0 nel Perugia)

8 - Luca Verna (Confermato – 1993) (35/1)

6 - Nana Welbeck (Confermato – 1994) (25/0)



ATTACCANTI

28 - Tommaso Biasci (Confermato – 1994) (16/7 + 8/1 nel Padova)

99 - Pietro Cianci (Confermato – 1996) (31/4)

21 - Alessio Curcio (Proveniente dal Foggia – 1990) (35/12)

9 - Pietro Iemmello (Confermato – 1992) (12/6 + 1/0 nel Frosinone)

92 - Mario Situm (Proveniente dal Cosenza – 1992) (30/2 + 1/0 nella Reggina)

27 - Jari Vandeputte (Confermato – 1996) (34/7)