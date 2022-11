Gallo perde il "suo" Foggia dopo mezz'ora: Pazienza azzecca tutte le mosse

“Il risultato è casuale, la prestazione no”, recita uno dei più celebri assiomi di chi a Foggia ha fatto la storia e anche di più. Epperò, l’esito del derby di Capitanata (o del Tavoliere, fate un po’ voi) è stato tutt’altro che frutto delle contingenze, ma determinato oltremodo dalle prestazioni. Gagliarda quella del Cerignola, soprattutto dopo l’illusoria gemma di Peralta; scialba quella dei rossoneri, che pure erano riusciti a raddoppiare ben oltre i confini temporali entro i quali avevano ottenuto il consenso di mister Gallo. Per il tecnico dei satanelli, il Foggia aveva smesso di essere il “suo” Foggia già dopo la mezz’ora del primo tempo. E quindi, il gol di Peralta, nella logica zemaniana era stato sì casuale (una perla, nata però da una errata uscita del Cerignola). Per converso, la formazione ofantina ha avuto il pregio di crederci sempre, come ha rimarcato Pazienza nel post gara. Nei giocatori la fiamma della speranza è stata costantemente alimentata dalla fiducia nei propri mezzi e dalla consapevolezza non tutto fosse perduto anche sullo 0-2. Ci sarebbe poi tanto altro da dire, a cominciare dalla gestione della partita e dalla lettura delle situazioni clou. Lineari, quasi scontati (anche per una oggettiva carenza di alternative) i cambi di Pazienza, poco convincenti nelle scelte degli uomini e nella tempistica, quelli di Gallo. In primis, non ha convinto la scelta di tenere fino al 90’ Vuthaj, completamente fuori partita e, per l’ennesima volta, a disagio nel lavoro da attaccante di manovra. Quasi impietoso è apparso il confronto con il collega Malcore, protagonista non solo per l’assist e il gol messi a referto, ma per la prestazione da attaccante di alto livello (per la categoria). Ma la partita di ieri ha messo a nudo anche i difetti che lo straordinario lavoro di Gallo è riuscito a contenere: l’assenza di qualità dalla cintola in su. Un 3-5-2 con mezzali di gamba, ma con poca capacità di attaccare gli spazi e rifinire, alla lunga può essere un problema. Così come andrà fatto qualcosa nel reparto avanzato, dove nessun giocatore, al netto di qualche sparuta eccezione, ha dimostrato di essere da alta classifica.

Le pagelle di Foggia-Audace Cerignola

FOGGIA (3-5-1-1) Nobile 5; Malomo 4,5 (33’st Nicolao s.v.) Di Pasquale 5 Rizzo 5; Garattoni 5,5 (21’st Tonin 5) Frigerio 5,5 (32’st Schenetti s.v.) Petermann 6,5 (26’st Odjer 5,5) Di Noia 6 Costa 6; Peralta 6,5 (21’st Leo 5) Vuthaj 4. Allenatore: Gallo 5

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2) Saracco 5,5; Allegrini 6,5 Capomaggio 7 Blondett 6; Achik 7 (40’st Botta s.v.) Tascone 6 (24’st D’Ausilio 6,5) Langella 6,5 (40’st Bianco s.v.) Sainz Maza 6,5 (40’st Giofrè s.v.) Russo 7; D’Andrea 5 (19’st Neglia 7) Malcore 7,5. Allenatore: Pazienza 7,5

Nobile 5 – Potrebbe ‘Nobilitare’ una prestazione non troppo felice, con un clamoroso gol all’ultimo respiro. Impatta bene, ma il collega Saracco è ben piazzato. Tra i principali responsabili sul gol del 2-2, perché legge male il traversone di Maza. A disagio anche con i piedi quando viene sollecitato.

Malomo 4,5 – Per un tempo fa il suo e soffre poco. Quando la squadra si scolla e gli spazi da coprire si ampliano sono dolori. Non accorcia su Malcore nell’azione dell’1-2, concedendo all’attaccante lo spazio per inventarsi l’assist per Russo; viene graziato dall’arbitro per un’entrata in area su Neglia, quanto meno scomposta. Nell’azione del pari viene letteralmente incenerito da Maza (33’st Nicolao s.v. – Potrebbe trovare quasi subito il 3-3, ma il pallone gli schizza sulla fronte senza dargli il tempo di indirizzarlo a dovere).

Di Pasquale 5 – Come quasi tutta la squadra: per un tempo regge l’urto e Malcore, poi crolla. Sul cross di Maza per Malcore, marca il nulla. Sul 2-3 si muove da solo nell’improbabile tentativo di azionare una altrettanto improbabile trappola del fuorigioco. Neglia ringrazia.

Rizzo 5 – Si trova a marcare Malcore nell’azione del pari. Una distrazione di un secondo, e l’attaccante del Cerignola si è già posizionato per raccogliere il cross dalla destra.

Garattoni 5,5 – Assiste alla perfezione Peralta in uno dei rari ‘dai e vai’ imbastiti dal Foggia di recente. Potrebbe far male in fase di spinta, ma a emergere è più la confusione. Paga dazio in fase difensiva, come nell’azione dell’1-2 (21’st Tonin 5 – Dentro per Peralta in un momento in cui, forse, sarebbe servito un altro tipo di giocatore. A giudicare dalla pessima gestione di un contropiede dal sapore di match point, il suo innesto finisce per rivelarsi dannoso).

Frigerio 5,5 – La sua andatura sgraziata, stile Dorando Pietri al traguardo della maratona di Londra 1908 è di default, non figlio della stanchezza. Epperò, poi sfiancamento fisico e mentale subentra per davvero. Con Garattoni proiettato in avanti, spetterebbe a lui seguire la corsa di Russo e tentare la chiusura. Invece, arriva al piccolo trotto a ridosso dell’area, quando l’esterno del Cerignola sta già calciando (32’st Schenetti s.v. – Un quarto d’ora scarso, recupero incluso, per ripristinare quanto meno il pari. Ma la luce nella squadra si è già spenta).

Petermann 6,5 – Il giallo beccato nel primo tempo è un fardello da gestire non indifferente, ma le ‘inzagate’ non sono concesse per un giocatore così importante. Gallo lo toglie a venti minuti dalla fine, rinunciando, di fatto, all’unico giocatore ancora lucido di testa e di gambe (26’st Odjer 5 – Avrebbe il compito di rimettere un po’ di ordine in mezzo, finisce per far confusione come, se non più degli altri).

Di Noia 6 – Gioca un primo tempo a grandi ritmi, ma il problema sta tutto lì. Non regge più di un’ora. E non si comprende perché sia rimasto fino alla fine in campo.

Costa 6 – La sua prima gioia in campionato arriva nel derby. La presenza di Achik lo disturba il lecito, ma anche lui paga il calo alla distanza. Sul 2-3 osserva Achik andare al cross con un passivismo quasi imbarazzante.

Peralta 6,5 – Convince poco nella prima frazione. Agisce tra le linee, nel tentativo di instillare gocce di qualità nell’intensità del 3-5-2 rossonere, ma fatica a trovare riferimenti e giocate. Si desta nella ripresa, inventandosi il gol del raddoppio. Gallo lo vede stanco e lo richiama in panchina. Siamo sicuri che un Peralta stanco non fosse comunque preferibile al Vuthaj di ieri? (21’st Leo 5 – Si perde Neglia nell’azione del gol, invocando un inesistente offside. Errore esiziale).

Vuthaj 4 – I limiti tecnici sono ormai noti, non per questo meno imbarazzanti. E in una fase di match in cui si fa fatica a tenere palla e ancor di più a imbeccare le punte, la sua presenza diventa improduttiva, per non dire pleonastica.

Gallo 5 – Fa mea culpa, per non essere riuscito a trasmettere ai calciatori ciò che sentiva e temeva a fine primo tempo. Campione di onestà intellettuale per come ricaccia indietro ogni alibi relativo alla stanchezza per i molteplici impegni recenti. Restano, però, le poco convincenti scelte in corso d’opera, dall’innesto di Tonin alla rinuncia a Petermann, fino alla tardiva sostituzione di Malomo.

Saracco 5,5 – Ingannato dal tentativo a vuoto di Malcore, ma ciò non lo assolve totalmente dalle colpe.

Allegrini 6,5 – Prima braccetto di destra, dove si disimpegna discretamente non senza qualche affanno. Meglio da centrale, anche perché Vuthaj è poca cosa.

Capomaggio 7 – Sa che Vuthaj in campo aperto può dargli dei pensieri, per cui gioca sempre di anticipo. E non sbaglia mai i tempi, pur affidandosi a delle rudezze al limite, sulle quali l’arbitro è spesso indulgente. Nel mentre, sa come dettare i tempi della manovra, cosa che fa con raziocinio e intelligenza sia da centrale difensivo che, successivamente, da play.

Blondett 6 – Il Foggia nel primo tempo spesso propone dalle sue parti. Qualche affanno lo vive, pur senza mai uscire fuori dai binari.

Achik 7 – La mossa a sorpresa di Pazienza, che porta i suoi frutti. Paga qualcosa in fase passiva, ma quando può spingere fa male. Sua la prima occasione che per poco non porta il Cerignola in vantaggio. Spinge senza soluzione di continuità, vincendo alla distanza il duello con Costa. Ciliegina sulla torta, l’elegante invito che Neglia traduce in gol (40’st Botta s.v.).

Tascone 6,5 – Gara di grande intensità almeno fino a quando regge. Poi Pazienza lo richiama per aumentare la spinta sulle fasce, riportando Capomaggio in mediana (24’st D’Ausilio 6,5 – In panchina per due terzi di gara, entra nel momento in cui il Cerignola è ormai padrona del match e del proprio destino. Col suo ingresso la squadra inizia a far male anche sul versante mancino).

Langella 6,5 – Agisce da play, come puro uomo d’ordine. Fa molto lavoro oscuro, ma non per questo meno prezioso. Chiude da mezzala con l’avanzamento di Capomaggio (40’st Bianco s.v.).

Sainz Maza 6,5 – Come un diesel, si scatena col passare dei minuti, dopo un primo tempo di tocchetti e poca praticità simile a tante prestazioni viste da queste parti. Ma l’estro non gli è mai mancato. Il gol del pari è per un buon 70% opera sua (40’st Giofrè s.v.).

Russo 7 – Spinge poco, visto che la bilancia offensiva pende dal lato opposto. Ma è proprio lui a rimettere in carreggiata la squadra.

D’Andrea 5 – Rispetto al giocatore visto a Foggia due anni fa, è decisamente maturato. Tuttavia, incappa in quelle giornate no che capitano un po’ a tutti gli attaccanti. Fa tanto movimento, pressa sui portatori, tutte cose che piacciono agli allenatori. Basterebbe, se non fosse un attaccante (19’st Neglia 7 – Il 3-5-2 lo penalizza, lui che è la classica ala da tridente. La panchina potrebbe immalinconirlo, invece alimenta la cazzimma. Invoca un rigore (che c’era), poi si prende la palma di match winner. What else?)

Malcore 7,5 – L’unica stecca è il goffo tentativo di ricacciare il corner di Costa. Buca l’intervento e Saracco va a farfalle. Ma, come direbbe Ligabue, “Il meglio deve ancora venire”. Sfiora un gol da cineteca nel primo tempo. Nella ripresa si prende la scena, prima con il tacco che manda in porta Russo, poi con la rete del pari. Ma a fare impressione è il modo in cui riesce a disimpegnarsi anche in mezzo a tutti e tre i centrali rossoneri, alternando clava e fioretto con invidiabile nonchalance.

Pazienza 7,5 – Azzecca tutto, dalle scelte iniziali a quelle in corsa. La squadra sa sempre che cosa fare e non perde mai la lucidità, anche a costo di lasciare – com’è accaduto nel primo tempo – qualche spazio nelle ripartenze.