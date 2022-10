Foggia avanti contro la Fidelis nei precedenti 10 a 4

Sono diciannove i precedenti tra Foggia e Fidelis Andria giocatisi nel capoluogo dauno. Tranne in una occasione quando, a causa della squalifica dello Zac successiva ai disordini verificatisi nel match, contro la Salernitana, i dauni furono costretti ad emigrare a Benevento. In quel caso fu Scaringella a punire i Satanelli di Tarcisio Burgnich. Era la Serie B edizione 95/96. Complessivamente i foggiani hanno vinto dieci derby, gli andriesi si sono imposti in quattro circostanze mentre in cinque occasioni le contese si sono concluse in parità. Foggia e Fidelis Andria si sono incrociate in ben sette circostanze in Coppa Italia di Serie C: quattro volte negli anni Ottanta con una vittoria rossonera e tre pareggi e tre volte nel nuovo millennio con perfetto equilibrio: nella passata stagione passò l’Andria vittorioso per 3-2 allo Zaccheria e con l’ex Di Piazza autore di una doppietta. Nel 2011/2012, invece, furono i rossoneri a rifilare un tennistico 6-1 ai biancazzurri. Due volte Foggia e Andria si sono affrontate in Serie B. Detto del 95/96, il Foggia ebbe modo di rifarsi, di misura, nel 97/98 grazie a Chianese e Di Michele. Per i federiciani a segno Palumbo per il momentaneo pareggio. Le restanti sfide si sono disputate tra quarta serie e vecchia C2 con quattro vittorie per i padroni di casa e il clamoroso 3-4 della stagione 2002/2003 in favore della Fidelis, abile a rimontare il momentaneo 3-1 degli uomini di Pasquale Marino. In Serie C, infine, Foggia e Andria si sono incontrate cinque volte: tre vittorie per i rossoneri, un pareggio (nella passata stagione con reti di Bonavolontà e Ferrante) e una sortita barese risalente alla stagione 2009/2010.

Di seguito l'elenco dei precedenti tra Foggia e Fidelis Andria

1954/1955 – IV Serie - Foggia-Andria 3-0 (Maroncelli, Bartolini x2)

1955/1956 – IV Serie - Foggia-Andria 3-2 (Bartolini (Fg); Triggiani (FA); Stornaiuolo, Buonpensiero (Fg); Ceccatelli (FA)

1956/1957 – IV Serie - Foggia-Andria 3-0 (Piziolo, Buonpensiero, Della Rocca (Fg)

1984/1985 - Coppa Italia C – Foggia-Fidelis Andria 2-1 (Urbano (Fg); Petilli (FA); Bruzzone (Fg)

1985/1986 - Coppa Italia C – Foggia-Fidelis Andria: 1-1 (Nemo (FA); aut.Ciccone (Fg)

1987/1988 - Coppa Italia C – Foggia-Fidelis Andria: 1-1 (Barbuti (Fg); Strippoli (FA)

1988-1989 - Coppa Italia C – Foggia-Fidelis Andria: 1-1 (Costa (Fg); Mastini (FA)

1995/1996 - Serie B – Foggia-Fidelis Andria 0-1 (Scaringella (FA) (giocata a Benevento)

1997/1998 - Serie B – Foggia-Fidelis Andria 2-1 (Chianese (Fg); Palumbo (FA); Di Michele (Fg)

2000/2001 - Coppa Italia C – Foggia-Fidelis 1-1 (rig.Molino (Fg); rig.Pizzulli (FA)

2001/2002 - Serie C2 - Foggia vs Fidelis Andria: 1-0 (Vantaggiato)

2002/2003 - Serie C2 - Foggia vs Fidelis Andria 3-4 (De Zerbi, Greco (Fg); Chigou (FA), Mariniello (Fg); Gragnaniello, Laboragine, Lanotte (FA)

2009/2010 - Serie C1 - Foggia vs Andria Bat 0-2 (Rizzi, Sy)

2010/2011 - Serie C1 - Foggia vs Andria Bat 2-1 (Ceppitelli (FA), Agodirin, Iozzia (Fg)

2011/2012 - Coppa Italia C – Foggia-Andria Bat 6-1 (Marongiu (FA), Lanteri x2, Marinaro, Wagner, Pompilio, Cardin (Fg)

2015/2016 – Serie C – Foggia-Fidelis Andria 1-0 (Iemmello)

2016/2017 – Serie C – Foggia-Fidelis Andria 2-0 (rig.Sarno (Fg); Onescu (FA); Padovan (Fg))

2021/2022 – Coppa Italia C – Foggia-Fidelis Andria 2-3 (Bubas (FA); Garofalo (Fg); Di Piazza (FA); Garofalo (Fg); Di Piazza (FA)

2021/2022 – Serie C – Foggia-Fidelis Andria 1-1 (Bonavolontà (FA); Ferrante (Fg)