Cerignola a caccia di continuità nella tana dei “lupi” contro l’Avellino in cerca di rilancio

Reduce dalla rotonda vittoria sul Messina per 3-0 al “Monterisi”, l’Audace Cerignola di mister Michele Pazienza dovrà dare prova di continuità. Per farlo ci sarà da superare l’ostacolo Avellino al “Partenio”. Non una cosa da poco, insomma. Se non fosse che gli irpini, al momento, sono la seconda delusione del girone C dopo il disastrato Foggia. Certo, i “lupi” provengono da una estate di ridimensionamento, ma se non partivano da accreditati alla vittoria del torneo, certamente hanno un organico in grado di centrare agevolmente le prime cinque posizioni.

La classifica, però, piange. Dopo sette giornate i punti sono sette frutto di due vittorie e un pareggio. Quattro le sconfitte subite per un totale di appena cinque gol fatti ma solo sette subiti. Numeri non esaltanti per i biancoverdi di mister Roberto Taurino, già sulla graticola da qualche settimana. A segno finora Casarini e Russo due volte e Dall’Oglio in una circostanza. A questi si aggiunge Zanandera andato in gol contro la Fidelis Andria in Coppa Italia di categoria.

L’organico degli avellinesi, come detto, non è affatto male. E non era nemmeno facile rifondare una rosa praticamente azzerata dopo la delusione dell’eliminazione dai play-off ad opera del Foggia nella passata stagione. Ai confermati Pane tra i pali, Tito in difesa, Matera e Rizzo a centrocampo, Di Gaudio, Kanoute e Murano in avanti si sono aggiunti Aya dalla Reggina, Auriletto dalla Pro Vercelli, Moretti dalla Pistoiese, Ricciardi dal Legnano, Zanandrea dal Perugia e Illanes dal Pescara in difesa; Casarini dall’Alessandria, Dall’Oglio dal Palermo e Franco dalla Turris a centrocampo; Ceccarelli dalla Juve Stabia, Gambale dal Montevarchi, Guadagni dalla Paganese, Russo dal Messina e Trotta, un ritorno, dalla Triestina in attacco.

Arbitro dell’incontro sarà Matteo Centi di Terni. Calcio d’inizio sabato alle 17:30.

Di seguito l’attuale rosa dell’Avellino. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

AVELLINO – Allenatore: Roberto Taurino

PORTIERI

12 - Richard Marcone (Proveniente dal Potenza – 1993) (25/-39)

1 - Pasquale Pane (Confermato – 1990) (5/-3)

16 - Antonio Pizzella (Confermato – 2001) (0/-0)



DIFENSORI

15 - Ramzi Aya (Proveniente dalla Reggina – 1990) (4/0 + 2/0 nella Salernitana)

34 - Simone Auriletto (Proveniente dalla Pro Vercelli – 1998) (30/1)

31 - Julian Illanes (Proveniente dal Pescara – 1997) (23/1)

42 - Lorenzo Moretti (Proveniente dalla Pistoiese – 2002) (31/1)

27 - Manuel Ricciardi (Proveniente dal Legnago – 2000) (33/1)

3 - Fabio Tito (Confermato – 1993) (31/2)

32 - Gianmaria Zanandrea (Proveniente dal Perugia – 1999) (11/1)



CENTROCAMPISTI

20 - Federico Casarini (Proveniente dall’Alessandria – 1989) (36/1)

14 - Antonio Di Gaudio (Confermato – 1989) (19/4)

23 - Jacopo Dall’Oglio (Proveniente dal Palermo – 1992) (29/0)

4 - Daniele Franco (Proveniente dalla Turris – 1994) (30/2)

8 - Marco Garetto (Proveniente dall’Acireale – 2001) (24/5)

28 – Francesco Maisto (Proveniente dalla Paganese – 2003) (*/* + 2/0 nel Perugia Primavera)

21 - Antonio Matera (Confermato – 1996) (22/1)

2 - Agostino Rizzo (Confermato – 1999) (21/0)



ATTACCANTI

18 - Tommaso Ceccarelli (Proveniente dalla Juve Stabia – 1992) (13/2 + */* nel Catania)

9 - Diego Gambale (Proveniente dal Montevarchi – 1998) (34/12)

26 - Giuseppe Guadagni (Proveniente dalla Paganese – 2001) (26/5)

7 - Mamadou Kanoute (Confermato – 1993) (31/3)

99 - Claudiu Micovschi (Confermato – 1999) (27/1)

11 - Jacopo Murano (Confermato – 1990) (11/1 + 13/1 nel Perugia)

10 - Raffaele Russo (Proveniente dal Messina – 1999) (28/3)

29 - Marcello Trotta (Proveniente dalla Triestina – 1992) (30/6)



FUORI LISTA

22 - Francesco Forte (P) (Confermato – 1991) (31/-23)

5 - Andrea Sbraga (D) (Proveniente dalla Turris – 1992) (8/0 + 3/1 nell’Avellino)

6 - Gennaro Scognamiglio (D) (Confermato – 1987) (18/0)