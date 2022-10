Malcore riacciuffa l'Avellino. Buon punto esterno per il Cerignola

Serie C Girone C

Ci pensa bomber Malcore a riacciuffare all'88' l'Avellino al Partenio. Un punto sicuramente guadagnato per l'Audace di mister Pazienza che doveva tornare alla continuità di risultati dopo la secca vittoria sui messinesi per 3-0. Uscire indenni dalla tana dei "lupi" è sicuramente un buon viatico in vista dell'imminente nuovo impegno di campionato contro il Taranto (martedì al "Monterisi"), oggi vittorioso allo Iacovone contro la Juve Stabia (avversario del Foggia martedì) con il più classico dei risultati. Tornando alla sfida di questo pomeriggio in Irpinia, dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, sono stati gli avellinesi a portarsi in vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Trotta al 64'. I cerignolani, come detto, hanno agguantato il pari a due giri di lancetta dal 90'

AVELLINO - Marcone, Ricciardi, Aya, Moretti, Tito; Matera, Franco, Casarini; Ceccarelli, Trotta. Russo. In panchina: Pane, Rizzo, Garetto, Gambale, Murano, Dall'Oglio, Maisto, Illanes, Auriletto, Micovschi. Allenatore: Roberto Taurino

AUDACE CERIGNOLA - Saracco, Botta, Blondetti, Ligi, Russo; Tascone, Bianco, Sainz-Maza; Achik, Malcore, Neglia. In panchina: Fares, Trezza, Olivera, Capomaggio, Inguscio, D'Ausilio, D'Andrea, Gonnelli, Ruggiero, Farucci, Basile, Langella, Vitali. Allenatore: Michele Pazienza