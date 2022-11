Blondett apre, D’Andrea chiude: l’Audace vince ancora

Serie C Girone C

È un quarto posto temporaneo, ma che comunque fa morale. Il Cerignola fa suo il ‘lunch match’ contro la Viterbese, bissando il successo nel derby con il Foggia di una settimana fa e portando a quattro i risultati utili consecutivi. Una vittoria rotonda, meritata e inappuntabile quella della squadra di Pazienza, che ha vissuto qualche timido affanno soltanto nelle battute iniziali, per poi prendere il comando del match senza mai perderlo. È Blondett a sbloccare il risultato al 31’ del primo tempo, al termine di una confusa mischia, generata da un corner.

Un gol che legittima il predominio degli ofantini, che con Achik prima (destro dal limite respinto da Fumagalli) e un ispirato Maza (fuga sulla sinistra e conclusione in area alta) poi, avevano più volte messo a repentaglio la porta di un Fumagalli, anche oggi migliore in campo nella sua squadra. Poca cosa la Viterbese in fase offensiva: la squadra di Pesoli, dopo il colpo di testa di Spolverini che ha impegnato Saracco, si è raramente fatta pericolosa nella trequarti avversaria. Situazione analoga anche nella seconda frazione: Volpicelli all’8’ spaventa il giusto Saracco (tiro dal limite fuori di poco), ma è l’Audace a costruire ripetutamente i presupposti per il raddoppio. All’11’, Neglia raccoglie sulla sinistra un pallone ribattuto dopo una punizione di Achik, ma il suo diagonale non inquadra lo specchio. Otto minuti più tardi Achik testa i riflessi di Fumagalli su punizione, ben respinta dall’estremo difensore.

D’Uffizi, Pavlev e Mbaye sono gli uomini a cui si affida Pesoli, anche a causa delle poche alternative a disposizione. La prima scelta di Pazienza, invece, è D’Ausilio, che sciupa una clamorosissima occasione presentandosi con Malcore davanti a Fumagalli e servendo il compagno quando era ormai oltre la linea della palla. Al 43’ è Russo a sfiorare il colpo del k.o. su un’altra ripartenza, ma la sua conclusione bacia il palo interno per poi perdersi tra le braccia di Fumagalli. Non sbaglia, invece, D’Andrea (subentrato a Neglia al 30’, ndr), che ben lanciato da Allegrini, fulmina l’ex compagno di squadra con un preciso diagonale, chiudendo la contesa.

Audace Cerignola-Viterbese 2-0: il tabellino

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2) Saracco; Allegrini, Capomaggio, Blondett; Achik (20’st D’Ausilio), Tascone, Langella (30’st Bianco), Sainz Maza (42’st Coccia), Russo; Malcore (42’st Botta), Neglia (30’st D’Andrea). A disposizione: Fares, Trezza, Olivera, Coccia, Inguscio, Ligi, Botta, Gonnelli, Basile, Vitali, Giofrè, Signorile. Allenatore: Pazienza

VITERBESE (3-5-2) Fumagalli; Marenco, Ricci, Riggio; Rodio, Andreis (19’st D’Uffizi), Giglio (27’st Mbaye), Mungo, Spolverini (19’st Pavlev); Polidori, Volpicelli. A disposizione: Chicarella, Santoni, Semenzato, Di Cairano, Simonelli. Allenatore: Pesoli

Arbitro: Milone di Taurianova

Assistenti: D’Angelo di Perugia – Spataro di Rossano

Quarto ufficiale: Baratta di Rossano

Marcatori: 31’pt Blondett (AC), 46’st D’Andrea (AC)