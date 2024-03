Vuthaj rilancia il Cerignola e regala la prima gioia a Raffaele: l'Audace beffa il Potenza nel recupero

Un colpo di testa di Dardan Vuthaj regala la prima gioia a Giuseppe Raffaele, che firma il suo esordio tra le mura amiche con una vittoria che al Cerignola mancava da due mesi. Una vittoria sofferta contro il Potenza, ex squadra di Raffaele, che rilancia gli ofantini nella corsa a un posto nei playoff.

PRIMO TEMPO - Poche emozioni e ancor meno situazioni significative da annotare. Raffaele recupera Martinelli, che ritrova la titolarità dopo quattro mesi di stop. In avanti manca Leonetti, il 3-5-2 vede la collaudata coppia Malcore-D'Andrea andare all'assalto di una vittoria che manca da fine gennaio. Dall'altra parte Marchionni risponde con un modulo speculare, puntando su bomber Caturano affiancato da Volpe. Panchina per Di Grazia e il quasi cerignolano (il suo trasferimento si è arenato a pochi minuti dalla fine del mercato di gennaio) Asencio. Non è una bella partita. Il Cerignola prova a prendersi il governo del possesso, ma la manovra appare troppo lenta e improduttiva. Per vedere una prima occasione bisogna attendere addirittura il 33', quando Malcore viene ben pescato in area da Tascone, ma trova un grande Alastra pronto a deviare in angolo. Buon per l'Audace che il gol arrivi lo stesso a un nonnulla dal duplice fischio. A sbloccarla è l'ex Potenza Coccia, che conclude una letale ripartenza con un delizioso mancino a giro dal limite dell'area.

SECONDO TEMPO - Marchionni prova subito ad alzare il tasso offensivo dei suoi inserendo DI Grazia per Spaltro. Ma è sempre l'Audace a far la partita, forte anche del parziale favorevole. La conclusione fuori misura di Caturano all'8' è solo un fuoco di paglia, perché poco dopo l'Audace sfiora il raddoppio con Tascone, ben imbeccato da Malcore. Al 17' c'è poi l'episodio che mette nei guai gli ospiti, quando Maddaloni (già ammonito nel primo tempo) protesta esageratamente per una rimessa laterale concessa negatagli dal direttore di gara, facendosi espellere per doppio giallo. Un minuto più tardi D'Andrea potrebbe chiuderla, ma Alastra vola a levare dal sette la bordata dell'ex attaccante del Foggia dalla distanza. L'ex portiere del Foggia è decisivo anche al 20' sbarrando la strada in uscita alla percussione di Russo. Potenza barcollante, ma ecco l'episodio che non ti aspetti: contatto dubbio in area tra Martinelli e Volpe, il difensore va a spazzare un pallone, ma sullo slancio colpisce l'attaccante. Per il direttore di gara ci sono gli estremi per il fallo e per il rigore. Caturano trasforma e riporta la gara in parità. Raffaele getta nella mischia Vuthaj per Malcore. Seguiranno nel finale gli innesti di Lombardi e Rizzo, mentre Marchionni richiama Caturano per Verrengia. L'assalto degli ofantini viene premiato in pieno recupero. Alastra prima si supera su una conclusione di Russo, poi deve arrendersi sulla incornata beffarda proprio di Vuthaj, su perfetto traversone di Russo.

Audace Cerignola-Potenza: il tabellino

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Krapikas, Russo (48'st Allegrini) Capomaggio, Visentin, Coccia, Malcore (28'st Vuthaj), D'Andrea, Gonnelli, Ruggiero (41'st Lombardi), Tascone, Martinelli (41'st Rizzo). A disposizione: Fares, Barosi, Allegrini, Bianco, Bianchini, Carnevale. Allenatore: Giuseppe Raffaele

POTENZA (3-5-2) Alastra, Maddaloni, Steffè, Caturano (35'st Verrengia), Sbraga, Castorani, Burgio, Spaltro (46' Di Grazia), Hristov, Saporiti, Volpe. A disposizione: Iacovino, Cucchietti, Marchisano, Scognamiglio, Rossetti, Maisto, Pace, Schiattarella, Mazzocchi, Paura, Petti, Asencio. Allenatore: Marco Marchionni

Arbitro: Emanuele Frascaro di Firenze

Assistenti: Consonni di Treviglio - Nigri di Trieste

Quarto ufficiale: Di Loreto di Terni

Marcatori: 45'pt Coccia (AC),

Ammoniti: Tascone (AC), Maddaloni (P), Martinelli (AC), Capomaggio (AC)

Espulsi: 17'st Maddaloni (P) per doppia ammonizione