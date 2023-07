Ufficiale: colpo in attacco per il Cerignola

Colpo di mercato per l'Audace Cerignola che si assicura le prestazioni di un autentico bomber quale Vito Leonetti, classe 1994, nelle ultime due stagioni alla Turris dove ha collezionato 24 gol in 63 partite disputate. Cresciuto nel Bari, si mette in mostra a suon di gol in tre tornei Primavera tra il 2011 e il 2015 dove realizza 32 gol in 46 presenze. Nel mezzo, l'esordio tra i grandi con l'Olympia Agnonese in Serie D nel 2012/2013 in cui si mette in mostra con 9 reti in 32 partite. Nel 2013/2014 esordisce in B con i "galletti" e mette assieme due apparizioni. Terminata l'esperienza barese, ha poi giocato nel Savoia (unica esperienza avara di gol), Akragas, Lumezzane e Reggina in Serie C, Vastese e Matelica in Serie D (con i marchigiani anche in Serie C), prima di approdare a Torre del Greco. Dalla stagione 2017/2018 (a Vasto) in poi, l'attaccante barese va sistematicamente in doppia cifra ogni stagione. Nell'ultimo torneo di Serie C girone C non gli è riuscito, essendosi fermato a quota nove gol realizzati in campionato.