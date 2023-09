Cerignola: saluta Achik, arrivano Rizzo e Vitale e restano Gonnelli e Neglia

Serie C Girone C

Il direttore sportivo Elio Di Toro è riuscito a resistere agli assalti per bomber Malcore, Capomaggio e Tascone. Ma ha dovuto capitolare di fronte al Bari per Ismail Achik, attaccante classe 2000, che lascia l'Audace Cerignola con 111 presenze, 23 gol e ben 27 assist dopo tre stagioni.

Tuttavia l'Audace Cerignola porta a casa nelle ultime ore di calciomercato Agostino Rizzo, esterno classe 1999, proveniente dall'Avellino con cui ha collezionato 89 presenze complessive nelle ultime quattro stagioni di cui 29 nell'ultimo torneo.

Restano Lorenzo Gonnelli, difensore classe 1993 rientrato dal Picerno (11 presenze che si sommano alle 10 con i cerignolani nella prima parte della passata stagione) e Samuele Neglia, trequartista classe 1991 rientrato dal prestito alla Fermana (per lui un gol in 12 apparizioni con i marchigiani che si sommano alle 17 presenze e due gol con i cerignolani, di cui una al Foggia allo Zaccheria, nella prima parte della scorsa stagione).

A loro si aggiungono anche due under classe 2004 a centrocampo. Il primo è Alessandro Carnevale, cresciuto con Juve Stabia, Napoli e Foggia e che, nella passata stagione, ha collezionato 32 presenze e due gol con il Matese in Serie D. Il secondo è Mattia Vitale, di proprietà della Sampdoria, e autore di 6 gol in 30 presenze con la maglia del Catania in Serie D nella passata stagione. Cresciuto nell'Arzachena, ha giocato in D con Sorrento e Polisportiva Santa Maria prima di attirare le attenzioni della società blucerchiata.

L'Audace Cerignola, adesso, ha problemi di abbondanza con ben 32 calciatori in rosa. Il mercato di Serie D è aperto fino a metà settembre, la Casertana, appena rispescata in Serie C, può operare sul mercato in deroga fino all'8 settembre e, quasi sicuramente, la rosa gialloblu sarà sfoltita, specialmente tra porta e difesa.