Il Cerignola ospita l'ostico Avellino

Sfida decisamente impegnativa per l’Audace Cerignola di mister Pazienza che, alle 17:30, affronterà al “Monterisi” l’Avellino, a caccia di punti per proseguire la scalata alle posizioni buone della zona play-off. Un campionato, quello degli avellinesi, al di sotto delle aspettative rispetto alle ambizioni di inizio stagione e della rosa a disposizione di mister Taurino, poi sostituito da Massimo Rastelli. Una rosa indubbiamente rinforzata a gennaio con elementi di esperienza e di spessore che già stanno contribuendo nell’essere decisivi per le sorti degli irpini.



I biancoverdi hanno 36 punti in classifica, come il Latina, ed occupano l’ultimo avamposto utile della griglia play-off. Nove vittorie, altrettanti pareggi e otto sconfitte per un totale di 30 gol messi a segno e 25 incassati, sono i numeri finora raccolti dagli avellinesi che, lontano dal “Partenio”, hanno finora vinto tre volte, pareggiato altrettanti incontri e perso in sette circostanze per 14 gol fatti e 19 subiti.



Cannonieri della squadra sono gli attaccanti Russo e Trotta con cinque marcature a testa. Seguono il centrocampista Casarini e l’attaccante Gambale con tre centri a testa. Due per il difensore Tito, il centrocampista Dall’Oglio e per gli attaccanti Kanoute e Marconi, quest’ultimo arrivato a gennaio dal Sudtirol. Un gol ciascuno per il difensore Benedetti e il centrocampista Mazzocco, entrambi arrivati a gennaio rispettivamente da Feralpisalò e Cittadella, e per il trequartista D’Angelo, anche lui arrivato (ritornato) dalla Reggiana nella sessione del calciomercato invernale.



All’andata i cerignolani strapparono un pareggio al 90’ al “Partenio” grazie al gol messo a segno da Malcore che rintuzzò l’iniziale vantaggio di Trotta su rigore.



Arbitro dell’incontro sarà Alessandro Di Graci di Como.

Di seguito l’attuale rosa dell’Avellino. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 26esima giornata.

AVELLINO – Allenatore: Roberto Taurino poi Massimo Rastelli

PORTIERI

12 - Richard Marcone (Confermato – 1993) (13/-14)

1 - Pasquale Pane (Confermato – 1990) (13/-11)

16 - Antonio Pizzella (Confermato – 2001) (0/-0)



DIFENSORI

15 - Ramzi Aya (Confermato – 1990) (15/1)

34 - Simone Auriletto (Confermato – 1998) (18/0)

13 – Simone Benedetti (Proveniente dal Feralpisalò – 1992) (2/1 + 11/0 nel Feralpisalò)

42 - Lorenzo Moretti (Confermato – 2002) (23/0)

39 – Mario Perrone (Proveniente dalla Salernitana – 2003) (0/0 + 11/0 nella Primavera)

27 - Manuel Ricciardi (Confermato – 2000) (16/0)

2 - Agostino Rizzo (Confermato – 1999) (21/0)

6 – Edoardo Sottini (Proveniente dalla Triestina – 2002) (0/0 + 10/0 nella Triestina)

3 - Fabio Tito (Confermato – 1993) (21/2)



CENTROCAMPISTI

20 - Federico Casarini (Confermato – 1989) (26/3)

72 – Sonny D’Angelo (Proveniente dalla Reggiana – 1995) (6/1 + 13/0 nella Reggiana)

14 - Antonio Di Gaudio (Confermato – 1989) (8/0)

23 - Jacopo Dall’Oglio (Confermato – 1992) (11/2)

8 - Marco Garetto (Confermato – 2001) (13/0)

28 – Francesco Maisto (Confermato – 2003) (14/0)

21 - Antonio Matera (Confermato – 1996) (17/0)

18 – Davide Mazzocco (Proveniente dal Cittadella – 1995) (4/1 + 10/0 nel Cittadella)



ATTACCANTI

9 - Diego Gambale (Confermato – 1998) (24/3)

7 - Mamadou Kanoute (Confermato – 1993) (18/2)

31 – Michele Marconi (Proveniente dal Sudtirol – 1989) (2/2 + 8/0 nel Sudtirol)

10 - Raffaele Russo (Confermato – 1999) (23/5)

19 – Mamadou Tounkara (Proveniente dal Cittadella – 1996) (3/0 + 15/0 nel Cittadella)

29 - Marcello Trotta (Confermato – 1992) (24/5)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

22 - Francesco Forte (P) (Confermato e poi ceduto al Monterosi – 1991) (0/-0)

31 - Julian Illanes (D) (Proveniente dal Pescara e poi ceduto al Novara – 1997) (8/1)

5 - Andrea Sbraga (D) (Proveniente dalla Turris e poi ceduto al Potenza – 1992) (0/0)

6 - Gennaro Scognamiglio (D) (Confermato e poi ceduto al Giugliano – 1987) (0/0)

32 - Gianmaria Zanandrea (D) (Proveniente dal Perugia e poi ceduto al Piacenza – 1999) (11/0)

4 - Daniele Franco (C) (Proveniente dalla Turris e poi ceduto alla stesa – 1994) (15/0)

18 - Tommaso Ceccarelli (A) (Proveniente dalla Juve Stabia e poi ceduto al Picerno – 1992) (8/0)

26 - Giuseppe Guadagni (A) (Proveniente dalla Paganese e poi ceduto alla Recanatese – 2001) (4/0)

99 - Claudiu Micovschi (A) (Confermato e poi ceduto alla Fidelis Andria – 1999) (7/0)

11 - Jacopo Murano (A) (Confermato e poi ceduto al Potenza – 1990) (17/1)