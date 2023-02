Grande reazione Cerignola. Avellino battuto

Serie C Girone C

Grande vittoria per il Cerignola che, al "Monterisi", rifila tre gol all'Avellino. L'Audace torna agli splendori pre-natalizi e lo fa al cospetto di un avversario che pure, sulla carta, si presentava con una squadra decisamente rinforzata dal mercato di riparazione di gennaio. Ma i cerignolani tirano fuori il meglio e, nonostante il rigore fallito da Achik nella prima frazone e il successivo vantaggio ospite siglato da Russo al 53', colpiscono due volte in dieci minuti con lo stesso Achik che si fa perdonare al 59' e al 69' (ora sono cinque i gol messi a segno dall'esterno marocchino nel torneo) e poi chiudono definitvamente i conti con bomber Malcore al minuto 82 (decimo gol in campionato per lui). I gialloblu tornano al quarto posto in classifica con 41 punti, uno in più dei cugini foggiani bloccati sul pari ieri a Crotone, sia pur a causa di una sfortunata autorete di Garattoni.

Audace Cerignola (3-4-3): Saracco; Blondett, Capomaggio, Ligi; L. Russo, Tascone, Langella, D'Ausilio (17' st Righetti); Achik (36' st Montini), D'Andrea (36' st Malcore), Ruggiero (31' st Bianco). In panchina: Fares, Trezza, Olivera, Allegrini, Coccia, Inguscio, Mengani, Botta, Samele, Giofrè. Allenatore: Michele Pazienza

Avellino (4-3-3): Pane; Ricciardi, Moretti, Benedetti (23' st Auriletto), Rizzo; Mazzocco (23' st Maisto), Casarini, D'Angelo (32' st Gambale); Trotta (24' st Kanoute), Marconi, R. Russo. In panchina: Marcone, Mele, Nkosi, Garetto, Tounkara, Solaro, Perrone. Allenatore: Massimo Rastelli

Reti - 9' st R. Russo (A), 15' st e 25' st Achik (C), 38' st Malcore (C).

Note - Arbitro Di Graci di Como. Ammoniti: Moretti (Av), Benedetti (Av), Mazzocco (Av), Ligi (AC). Angoli: 1-1