San Severo, il primo colpo di mercato è un ritorno

Per celebrare al meglio il centenario del San Severo, il presidente Dino Marino punta sulla cosiddetta "operazione nostalgia". L'ambizione per un campionato di vertice inizia a palesarsi. Dopo il ritorno in panchina di Danilo Rufini, il "diesse" Andrea Florio riporta in giallogranata l'esperto Luigi Ianniciello, difensore classe 1986 nell'ultima stagione al Corato con cui ha giocato 22 partire mettendo a segno un gol. Per Ianniciello sarà la quinta stagione in carriera nella città dell'Alto Tavoliere. Ha infatti giocato nel 2012/2013 e 2013/2014 vincendo un campionato di Eccellenza (con Rufini in panchina) per poi disputare la Serie D, categoria in cui ha giocato anche nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018. Per lui 78 presenze e 7 gol in Serie D, 29 presenze e 8 reti in Eccellenza con la casacca sanseverese. Nella sua lunga carriera, Ianniciello ha militato nei Monti Dauni, Polisportiva Mafalda, Petacciato, Turris Santa Croce, Gozzano, San Salvo, Brindisi e Barletta sempre tra Eccellenza e Serie D.