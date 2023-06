Altro botto del San Marco: un ex Serie C per il centrocampo

Un San Marco grandi firme che si candida, al momento senza antagonisti, al vertice del prossimo campionato di Eccellenza pugliese girone A. Il colpaccio di mercato di giornata risponde al nome di Simone Ricucci, centrocampista classe 1996, fresco di promozione dalla Prima Categoria con la casacca dell'Heraclea di Candela con cui è andato a segno in tre circostanze. Nel suo curriculum, dal 2015 al 2018, la Serie C con la maglia del Monopoli con cui ha giocato un totale di 30 partite mettendo a segno una rete. Inizia la carriera in Eccellenza nel 2013/2014 con l'Atletico Vieste con cui gioca 34 partite e segna un gol. Poi il passaggio al Manfredonia in D nella prima parte della stagione successiva dove va a segno una volta in dieici incontri prima di far ritorno al Vieste nella seconda parte del campionato collezionando gli stessi numeri messi insieme col Donia. Dopo il triennio monopolitano, arrivano altre tre stagioni di fila con i viestani, sempre nella "premier league" pugliese, dove mette insieme altre 47 presenze complessive e quattro reti. Nella passata stagione, infine, ha iniziato con l'Unione Sportiva Mola, in Eccellenza Puglia, scendendo in campo nove volte e segnando un gol prima di trasferirsi a Candela in Prima Categoria campana.