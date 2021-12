Il San Marco perde in casa contro la capolista Barletta

Una rete di Lavopa al 31' della ripresa fa riprendere la marcia della capolista Barletta verso la promozione diretta in Serie D. Dopo essere stati bloccati sullo 0-0 dal Manfredonia, domenica scorsa, i barlettani rimettono le cose in chiaro nel girone A di Eccellenza pugliese centrando la tredicesima vittorina in 14 gare di campionato. Il San Marco, dal canto suo, non deve deprimersi perché non era certamente questa la partita su cui puntare per racimolare punti salvezza. Si resta penultimi a otto punti, tre in meno del Borgorosso Molfetta, terzultimo, e a più quattro dal fanalino di coda Vigor Trani. Intanto, la società azzurrogranata ha ufficializzato un altro volto nuovo: quello di Giuseppe Cianci, attaccante classe 2000 che, in questa stagione, ha già vestito le casacche di Atletico Vieste prima e Città di Mola poi. Un puntello per il reparto avanzato di una squadra che, ad oggi, ha messo a segno appena nove reti in campionato.