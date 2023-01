Sconfitte per Nuova Daunia e Real San Giovanni

Sconfitte per il Real San Giovanni e per la Nuova Daunia. I garganici perdono 5-2 in casa della Nuova Spinazzola, seconda in classifica nel girone A di Promozione pugliese. Padroni di casa a segno con Ariani, doppietta per lui, Zingaro, Colangione e Calamita. Ospiti in gol con Ercolino e Catania.

I foggiani perdono in casa della capolista Virtus Mola per 3-2. I padroni di casa sono andati a segno con Chiumarulo su rigore, Loseto e Lorusso. Gli ospiti con Ciccarelli dagli undici metri e Sylla.

In classifica Real San Giovanni penultimo a quota 13 punti assieme a Bitritto Norba e Capurso. Nuova Daunia a metà graduatoria a quota 24.