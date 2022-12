Lucera inarrestabile: quarta vittoria consecutiva

Quarta vittoria consecutiva per il Lucera di Costanzo Palmieri che espugna il “Lapi” di Trani con ben sei under in campo, terreno reso ancora più pesante dalla forte pioggia caduta in mattinata e si piazza sul terzo gradino della classifica. Una gara difficile contro una buona squadra, ostica, che ha dato del filo da torcere nella ripresa con i "leoni" avanti di due gol. Parte bene il Lucera che al 5’ la sblocca: Prudente (uno dei migliori oggi) in verticale per Lopez, che sfrutta l’effetto della sfera e supera Camerino in uscita. La pioggia caduta fino a pochi minuti prima del match non agevola le trame di gioco, la palla rimbalza male e non c’è grande spazio per lo spettacolo. Così il Trani cerca di sfruttare le palle inattive, come al 16’ quando Beroshvili su punizione calcia di poco a lato. Al 18’ è il turno dei biancocelesti (oggi in nero) su punizione, ma Prudente dal limite trova attento Camerino. Il raddoppio dei lucerini arriva alla mezz’ora: Lopez si invola sulla sinistra, salta due avversari e serve una palla morbida sul secondo palo dove c’è Grasso che prende l’ascensore ed in torsione, di testa, la mette sul palo più lontano. Il Trani alza la testa al 35’ sfruttando un errore in disimpegno difensivo, il tiro di Beroshvili viene bloccato da Leccese, portiere classe 2004 all’esordio oggi, proveniente dal Pietramontecorvino e cresciuto nel Foggia, che si esalta al 40’ respingendo il rigore “generoso” calciato dal solito Beroshvili. Subìto attivo il Trani nella ripresa, prima con un colpo di testa di Guacci a distanza ravvicinata e poi con un tiro di Beroshvili dal limite, entrambe le conclusioni alte. Il Lucera però vuol giocare a calcio ed al 10’ imbastisce una gran giocata, sprecata però da un dribbling di troppo. Al 17’ Lopez scatta sulla sinistra, palla per Grasso il cui tiro è intercettato. Giocare palla a terra è quasi impossibile, così i padroni di casa cercano la palla inattiva ed il Lucera attende e riparte. Il Trani mette pressione sulle palle alte, alza il baricentro costringendo i biancocelesti a difendere ed al 34’ arriva la seconda chance dal dischetto: inserimento di Beroshvili contrastato da Venuti, rigore dubbio. Dal dischetto è ancora protagonista Leccese che respinge con i piedi il tiro di Guacci, ma stavolta è lesto Patruno ad anticipare tutti e segnare. Il finale è confusionario, caratterizzato da lanci lunghi e continue mischie in area alla ricerca del pareggio ma dopo 5’ di recupero è il Lucera ad esultare.

CITTA' DI TRANI - Camerino, Carbutti (1’st Curci), Cafagna; Cepele, Piazzolla, Dell’Oglio (47’st Amorese); Beroshvili, Guacci, Calefato (6’st Patruno), Melega (28’pt Moretti), Pacini (27’st I. Atif). In panchina: Sibio, A. Atif, Amorese, Di Gioia. Allenatore: Cosimo Sinisi

LUCERA - Leccese, Manna, Venuti; Prudente, Colonna, Lo Vasto; Pozzozengaro (22’st Croce), Di Canio, Grasso (39’st Conte),Clemente, Lopez (22’st Albanese). In panchina: Barbaro, Mazzacano, Lo Vasto, Bianco, Bonabitacola. Allenatore: Costanzo Palmieri

Arbitro: Walter Cilli di Barletta (assistenti Innamorato-Misceo)

RETI - 6’pt Lopez (Lu), 30’pt Grasso (Lu), 34’st Patruno (Tr)

Ammoniti: Beroshvili, Patruno (Tr); Grasso, Di Canio, Della Dalia, Venuti, Croce (Lu)

Note: giornata soleggiata, terreno reso pesante dalla pioggia. Spettatori 300 circa. Angoli 2-1. Recupero: 2’pt, 5’st.