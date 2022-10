Lucera "rutilante" a Rutigliano: il poker è servito

Il Lucera pirateggia a Rutigliano. La "Rinascita" non è quella Rutiglianese ma quella lucerina. Termina con un perentorio 4-0 per la squadra di mister Palmieri che mette così in cascina i primi tre punti in campionato. Biancocelesti protagonisti di una buona prestazione, nonostante un manto erboso ai limiti della praticabilità (problema atavico per il campo sportivo del club barese). Squadra determinata e sempre in controllo, capace di gestire con intelligenza ed attaccare al momento giusto. Partono bene i "leoni" con un’azione costruita dal trio Manna-Grasso-Pozzozengaro, palla dietro per Di Canio ma la conclusione è centrale; al 23’ grande occasione per Palombino, il tiro è respinto dal portiere. Il terreno di gioco non favorisce il classico fraseggio del Lucera che, nonostante ciò, è padrone del campo ed al 40’ passa in vantaggio con Grasso al termine di un’azione avviata da Gallo e conclusa da Pozzozengaro: il portiere in uscita respinge corto, il centravanti raccoglie e la mette dentro. Nel finale di primo tempo espulso Valenzano tra i rutiglianesi per doppio giallo (fallo su Lopez). La ripresa si apre col gol di Kevin Lopez, classe 2005, che gioca sull’indecisione dei difensori di casa e firma la sua prima rete stagionale. Break rutiglianese con un tiro forte e teso dal limite di Montrone, traversa piena. Ma il Lucera non demorde ed al 19’ triplica con Pozzozengaro, ben servito da Gallo. Ancora Pozzozengaro ci prova dal limite alla mezz’ora, controlla Narducci che si esalta qualche minuto dopo su un gran tiro dal limite di Mengoni. La Rutiglianese, con un uomo in meno, non ci crede più mentre i biancocelesti gestiscono il triplice vantaggio che diventa più largo grazie alla giocata personale di Prudente che cala il poker finale.

RINASCITA RUTIGLIANESE - Narducci, Valenzano, Triozzi; V.Milzi (1’st Pepe), Avella, Gernone; Pentrelli (32’st Napoleone), Montrone (24’st Ferrara), G.Milzi (32’st Michele Ballabene), Satalino (30’pt Magistro), Michael Ballabene. In panchina: Pagano, Partipilo, Didonna, Maggio. Allenatore: Andrea Ettorre

LUCERA - Di Michele; Manna, Croce, Colonna, Mengoni; Gallo (35’st Mazzacano), Prudente, Di Canio (25’st Albanese); Pozzozengaro (33’st Frazzano), Grasso (19’st Salvatore), Palombino (35’pt Lopez). In panchina: Sperling, De Sandoli, Bianco, Bonabitacola. Allenatore: Costanzo Palmieri

Arbitro: Alessandro Pio Carpentiere di Barletta (assistenti Rossiello-Tateo)

Reti: 40’pt Grasso, 11’st Lopez, 16’st Pozzozengaro, 43’st Prudente

Ammoniti: Di Canio, Croce, Manna, Gallo (Lu); Satalino, Valenzano, Pepe, Avella, Gernone (RR)

Espulso: 45’pt Valenzano (RR) per doppia ammonizione

Note: giornata primaverile, terreno in pessime condizioni. Spettatori 150 circa. Angoli 4-3 per la Rutiglianese. Recupero: 1’pt, 0’st.