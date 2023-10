Promozione: Heraclea imbattibile, Lucera finalmente capolista, colpaccio Cosmano, Troia e Torremaggiore ok

In Promozione Puglia girone A c'è una novità: il Lucera è finalmente capolista a 21 punti, sia pur in condiminio con il Capurso, caduto per la prima volta in campionato sul terreno dell'Acquaviva. I "leoni" di mister Costanzo Palmieri si sono imposti per 2-1 sul terreno del Don Uva a Bisceglie grazie ai gol di Pozzozengaro all'8 e Mawa al 17' (padroni di casa a segno al nono per il monentaneo pareggio), attualmente vicecapocannoniere e bomber principe del girone.

Il Troia vince 3-1 in casa contro la Virtus San Ferdinando. Tutto nella ripresa: a segno Rotondo al 49', Veneziano al 50' e Piscopo al 66' per i padroni di casa. Per gli ospiti accorcia momentaneamente le distanze Quacquarelli al 60'. Con questo risultato i gialloverdi sono secondi in classifica, assieme al Soccer Trani, a quota 17 punti.

Importante successo della Cosmano Sport Foggia a Canosa. Contro il Canusium va a segno Cobuzzi al 15' e al 47' e permette ai suoi di brindare ai tre punti. Che, adesso, sono nove e pongono i dauni appena al di fuori della zona play-out.

Lo Sporting Apricena blocca al Madrepietra Stadium il più quotato Soccer Trani sul pari a reti bianche ma resta penultimo a quota 4 punti sia pur in condominio con Bitritto Norba e Virtus San Ferdinando.

Nel girone C di Promozione campana, l'Heraclea espugna il campo del Montesarchio con il più classico dei risultati che, tuttavia, matura solo al 92' con Ferrantino e al 98' con Falconieri. Ottava vittoria su otto gare di campionato, 24 punti in classifica e primato consolidato per la squadra di Candela.

In Promozione molisana caos a San Paolo di Civitate per Atletico Torremaggiore-Altilia Samnium. Gli ospiti, infatti, in aperta contestazione con le decisioni arbitrali, abbandonano il campo nella ripresa sul risultato di 1-0 per i torremaggioresi di mister Acquafresca (a segno Avellino). Ciò conferirà la vittoria per 3-0 a tavolino al Torremaggiore.