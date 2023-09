Promozione: Vola il Troia, Lucera fabbrica del gol, Heraclea tennistico, Torremaggiore corsaro

Tre su tre. Il Troia vince anche la terza di campionato e si mantiene in testa alla classifica del girone A di Promozione pugliese a punteggio pieno con Don Uva e Capurso. A capitolare in casa dei gialloverdi, oggi, è stato il Città di Trani regolato col più classico dei risultati da Casoli e Piscopo che rimediano al secco 3-0 subito in settimana con la Cosmano a Foggia e che ha sortito l'eliminazione dalla competizione.

Il Lucera si prende i tre punti sul campo della Virtus Palese e conferma la sua crescita esponenziale. Dopo aver travolto per 6-1 in settimana l'Apricena in Coppa Italia di categoria (a segno Mawa e Balletta con due doppiette, Pozzozengaro e Costantino, tutti nel primo tempo in cui Lo Vasto fallisce anche un penalty. Per gli apricenesi a segno Barone nella ripresa), oggi è toccato a Oscar Mawa al 3', a Botticelli al 16' e a Pozzozengaro al 28' dagli undici metri entrare nel tabellino dei marcatori. Per i biancorossi a segno Terrone al 17' e Miccichè al 45'. I "leoni" di mister Costanzo Palmieri hanno attualmente il miglior attacco del girone con 11 gol messi a segno.

La Cosmano Sport Foggia non replica il successo di Coppa contro il Troia (a segno Cobuzzi su rigore e Franzi con una doppietta) e perde a San Ferdinando contro la Virtus per 2-0. A segno Loconte e Pedico per i padroni di casa. Per quel che concerne il mercato, nei giorni scorsi, i foggiani hanno ufficializzato Antonio Santoro in difesa e i portieri Francesco Pignetiello, cresciuto nel settore giovanile, e Davide Castigliego, proveniente dal Manfredonia.

L'Apricena perde la sua prima gara in campionato. Al Madrepietra Stadium passa il Don Uva per 3-1. Ma il risultato matura in modo incredibile: passa in vantaggio lo Sporting con Mastrogiacomo al 13' della ripresa. I biscegliesi pareggiano con Di Leo all'85' e poi si portano a casa i tre punti con Prekducaj al 95' e Gadaleta al 99'.

In Promozione campana girone C, Heraclea saldamente primo a punteggio pieno con 13 gol fatti e uno solo subito dopo 270 minuti di gioco. Vittima odierna la Virtus Goti travolta con un tennistico 6-0. A segno Compierchio e Falconieri, "doppiettisti" di giornata, autorete di Esposito e D'Innocenzio.

In Promozione molisana primo successo stagionale per l'Atletico Torremaggiore di mister Acquafresca che espugna il campo del Trivento con un gol di Avellino al 30' della ripresa.