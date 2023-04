Al campo Figc di Foggia, Nuova Daunia e Lucera si dividono la posta. Il derby termina due pari con reti messe a segno da Iddi per i lucerini, doppietta per lui, Buonuomo e Cobuzzi per i foggiani. In classifica, a novanta minuti dal termine, i dauni sono aritmeticamente fuori dalla griglia play-off ormai distante 6 punti. I lucerini, che in settimana hanno ufficializzato il divorzio con il "diggì" Mario Ciampi e col mister della juniores Diurno, sono sicuri di giocarseli esseno terzi e intenzionati a non farsi agguantare da Atletico Acquaviva e Levante Azzurro. Sicuramente positiva la stagione di entrambe le compagini guidate rispettivamente da mister Lannunziata e da Costanzo Palmieri.