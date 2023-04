Il Lucera vince e va ai play-off

La regular season del Lucera di mister Palmieri si chiude nel migliore dei modi davanti al proprio pubblico con un secco 3-0 rifilato al Città di Trani. Di Canio, Grasso e Pozzozengaro i marcatori di giornata che regalano tre punti ai lucerini che chiudono il torneo al terzo posto in classifica con 48 punti frutto di 14 vittorie e 6 pareggi. Le sconfitte subite sono state 6 per un totale di 46 gol fatti (terzo miglior attacco del torneo) e 27 incassati. Ora spazio ai play-off a tre con prima sfida contro l'Atletico Acquaviva al Comunale (riposa la Nuova Spinazzola). Sognare è più che lecito per i "leoni", protagonisti di una stagione eccezionale commisurata alla netta "linea verde" di una rosa che ha messo in luce più di under di qualità e prospettiva. Primo tra tutti Oscar Mawa, attaccante classe 2005 arrivato nel mercato invernale e autore di ben nove gol in dieci partite.