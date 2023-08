Due grandi conferme per il Lucera

Il Lucera sistema l'attacco e lo fa nel modo più clamoroso possibile. Gli attaccanti ugandesi Oscar Mawa e Abdulwahid Iddi restano in albiceleste. E si tratta di due grandi e insperati colpi su cui potrà contare mister Palmieri. Mawa, classe 2005, è stata l'autentica rivelazione dello scorso torneo di Promozione Puglia girone A con 9 gol messi a segno in 11 partite, dopo essere arrivato nel mercato di riparazione di dicembre dagli ugandesi del Villa Jogo. Iddi, classe 2003, arrivato anche lui nel mercato invernale dagli ugandesi del Kampala, si è messo in luce nell'Under 19, non facendo mancare il suo apporto in prima squadra con una doppietta messa a segno alla Nuova Daunia. In estate, Mawa, è stato richiestissimo da club di categorie superiori ma il Lucera non ha ritenuto congrue le offerte economiche pervenute per l'acquisizione del gioiellino. Per Iddi, interesse da parte di società di Eccellenza e Promozione, ma nulla che potesse soddisfare il Lucera sotto il piano della contropartita economica. I lucerini potranno adesso contare su un tridente tutto ugandese composto da Mawa, Media e Iddi. Senza dimenticare Pozzozengaro e Balletta per un reparto che promette faville.