Due nuovi arrivi per l'Heraclea

Altre due novità in casa Heraclea. In difesa arriva Leonardo Mascia, classe 1993, nella passata stagione al Foggia Incdit dove, in Eccellenza Puglia girone A, ha collezionato 20 presenze e un gol. Ha giocato con in "canarini" anche in Promozione Puglia girone A nella stagione precedente mettendo insieme 18 presenze e quattro gol. In carriera ha giocato nello Sporting Ordona, nel Real Siti (48 presenze e cinque gol in due stagioni), nello Sporting Apricena (dodici presenze), nello Sporting Donia (quindici presenze e due gol) e nell'Orta Nova (26 presenze e un gol). In attacco arriva Antonio Rotundo, classe 2003.