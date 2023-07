Due volti nuovi per l'Heraclea

Doppio colpo in entrata per l'Heraclea che si assicura il centrocampista classe 1993 Pasquale De Battista dal Pietramontecorvino e l'attaccante Simone Carella, classe 2003, dalla Nuova Daunia. De Battista ha messo a segno tre gol con i petraioli nella seconda parte della passata stagione in Eccellenza molisana dopo aver inizato a Venosa. Cresciuto nel Lucera, con cui ha giocato anche in prima squadra, ha vestito in carriera le casacche di Trivento, Roseto, Ambrosiana, Campobasso, Real Siti, Manfredonia e San Severo. Carella è invece andato a segno 6 volte, equamente distribuite tra Pietramontecorvino nella prima parte della scorsa stagione e Nuova Daunia (in 6 presenze) nella seconda parte dello scorso torneo di Promozione Puglia girone A. Cresciuto nel Foggia, ha giocato anche nel Lanciano.