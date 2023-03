La Nuova Daunia pareggia in trasferta

Squadra in casa

Termina due a due l'incontro tra Don Uva Bisceglie e Nuova Daunia. Padroni di casa in vantaggio nella prima frazione con Lanotte. Nella ripresa i foggiani di mister Lannunziata ribaltano la situazione e vanno a segno con Caggianelli e Carella prima che Preziosa ristabilisca definitivamente la parità. Nel finale gol annullato a Bonuomo per i foggiani. Con questo risultato i dauni si tengono in scia rispetto alla zona play-off distante appena due punti rispetto all'Atletico Acquaviva a quota 36.