Nuova Daunia "corsara" a Capurso. San Giovanni sconfitto dal Levante

Alla Nuova Daunia di mister Lannunziata basta un gol di Lo Muzio al 12' del primo tempo per piegare il Capurso, penultimo in classifica, e per portarsi a ridosso della zona play-off, distante tre punti. A quota 33, infatti, c'è il Levante Azzurro che ha battuto con il più classico dei risultati il Real San Giovanni grazie alla doppietta messa a segno da De Giglio. I garganici di mister Pollino restano a quota 14, terzultimi, a due punti dal Bitritto Norba che ha battuto 3-2 in casa il Città di Trani.