Doppio colpo per l'Heraclea

Primi due volti nuovi per l'Heraclea che, dopo una raffica di rinnovi e alcuni giorni di silenzio, piazza i primi due colpi di mercato. Si tratta dell'attaccante Davide De Vivo, classe 2000, nell'ultima stagione al Vis Ariano in Prima Categoria (un gol messo a segno). Cresciuto nel Foggia, ha miitato anche nel Real Siti, nella Nuova Daunia e nel Troia. Ma è soprattutto quello di Salvatore Ferrantino il gran colpo messo a segno dal club del tandem Casillo-Devitto. Il centrocampista offensivo classe 1991 arriva dal Foggia Incedit con cui, nell'ultimo torneo di Eccellenza Puglia girone A, ha collezionato 17 presenze e tre gol. Otto gol in nove partite, invece, nella trionfale stagione precedente di Promozione Puglia girone A con i "canarini" che lo avevano ripreso dal Lucera a metà stagione (nove presenze e un gol in albiceleste, sempre in Promozione). Cresciuto nel Bari e nella Gioventù Calcio Foggia, ha militato in carriera nell'ArpiFoggia, nel Colletorto, nella Turris Santa Croce, nella Gioventù Calcio Dauna, nello Sporting Ordona, nel Monte Sant'Angelo e nel San Marco (10 gol in 53 presenze nell'arco di due stagioni) prima di accasarsi al Foggia Incedit già dal 2019/2020 (21 presenze, 9 gol).