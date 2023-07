La Cosmano Sport ufficializza il mister

L’Asd Cosmano Sport Foggia affida la panchina della prima squadra ad Antonello Florio per la stagione sportiva 2023/2024.

Florio ha iniziato la sua carriera come allenatore nell’Accademy San Giovanni Rotondo nella categoria Allievi. Successivamente si è messo in evidenza come tecnico nel settore giovanile del Foggia Calcio, dapprima nell’Under 14 e poi nell’Under 16. Nel 2019/2020 ha guidato la Juniores regionale del Real San Giovanni, fino alla sospensione dovuta al Covid-19, quando la squadra occupava il terzo posto in classifica. Negli ultimi due anni, l’attuale mister della prima squadra ha fatto parte della famiglia della Cosmano Sport in veste di allenatore della Juniores, vincendo il campionato 2021/2022 e ottenendo un terzo posto nella passata stagione. Nella sua carriera da allenatore, Florio si è distinto per la valorizzazione di tanti giovani talenti e, anche per questo, il club ha trovato in lui il profilo ideale per la guida della prima squadra.

L’Asd Cosmano Sport Foggia parteciperà al prossimo campionato di Promozione Puglia girone A prendendo il posto, di fatto, della Nuova Daunia e sarà la terza squadra del capoluogo dauno dopo il Foggia Calcio e il Foggia Incedit.