Playoff Serie C, Audace Cerignola-Foggia 4-1: le pagelle del derby

Per le squadre rossonere la settimana dei derby è stata un incubo. Due giorni la stracittadina che ha regalato all’Inter la finale di Champions, è toccato al Foggia capitolare contro il Cerignola. Le differenze sono molteplici, a cominciare dalle chance (seppure ridotte al lumicino) che la squadra di Delio Rossi ha ancora di sovvertire l’ordalia. Resta l’onta di una sconfitta, la terza in altrettanti scontri stagionali, senza appello. Dolorosa soprattutto per come è maturata e per il punteggio finale. Non c’è stata l’attesa redenzione dopo i due k.o. di campionato, anzi. Il Foggia è stato capace anche di far peggio. Dulcis in fundo, Rossi ha dovuto anche incassare gli infortuni muscolari di Odjer e Ogunseye, che accorciano ulteriormente una rosa già di per sé tutt’altro che profonda. C’è gioia, invece, in casa Audace. La squadra di Pazienza ha vinto in tutto e per tutto. Dalle scelte iniziali (su tutte, la rinuncia a Malcore per affidarsi a un attacco leggero che ha mandato in tilt la retroguardia avversari) a quelle in corsa. Ma c’è dell’altro: il Cerignola ha vinto perché ha un impianto di gioco ben collaudato, una squadra che corre a ritmi decisamente superiori e, udite udite, ha alternative valide in tutti i reparti. Quelle alternative che ti offrono la possibilità di effettuare quelle rotazioni che questi playoff impongono soprattutto a chi ha iniziato gli spareggi dal primo turno. Che cosa dire, invece, del Foggia? Chi contesta le scelte iniziali di Rossi vuol guardare il dito e non volgere lo sguardo verso la luna. I rossoneri pagano una condizione approssimativa, una rosa troppo corta (storia vecchia) e, perché no, anche l’atteggiamento censurabile di molti giocatori, in primis coloro i quali avrebbero dovuto trascinare la squadra e darle la scossa. Spiace dirlo, ma tra le due compagini, quella di provincia non è stata il Cerignola. E se si allarga il discorso prendendo in esame altri parametri, la sensazione diventa certezza. In vista di lunedì resta in piedi solo la speranza, alimentata dal cuore. Il cuore caldo che Rossi aveva invocato, in una combinazione con la testa fredda. La coppia vincente che ieri al ‘Monterisi’ non si è vista.

Le pagelle di Audace Cerignola-Foggia

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2) Saracco 6; Blondett 6,5 Capomaggio 7 Ligi 6; Coccia 6,5 (20'st D'Ausilio 7) Tascone 6,5 Langella 7 Sainz Maza 7,5 (27'st Ruggiero 6) Russo 7; D’Andrea 7 (27’st Samele 6,5) Achik 7,5 (20'st Malcore 6). A disposizione: Fares, Trezza, Olivera, Bianco, Allegrini, Inguscio, Montini, Mengani, Botta, Righetti, Giofrè. Allenatore: Pazienza 8

FOGGIA (3-5-2) Thiam 5,5; Leo 4 Kontek 5,5 Rizzo 5,5; Bjarkason 5,5 Schenetti 4 (11'st Frigerio 4,5) Odjer 4,5 (37'pt Petermann 5) Di Noia 5,5 Costa 5,5; Beretta 4,5 (1'st Ogunseye 6 (26'st Peralta 5,5)) Iacoponi 5. A disposizione: Raccichini, Dalmasso, Vacca, Di Pasquale, Capogna, Rutjens. Allenatore: Rossi 4,5

Arbitro: Nicolini 6,5

Assistenti: Cerilli 6,5 - Piatti 6,5