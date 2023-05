Foggia-Cerignola, Pazienza: "Lo Zaccheria sarà una bolgia"

Mister Pazienza teme il fattore ambientale. E fa bene. Conosce perfettamente Foggia e i suoi tifosi e sa che saranno, nell'accezione più autentica, il dodicesimo uomo in campo questa sera allo Zaccheria. I dauni devono tentare l'impresa o, più prosaicamente, un miracolo laico e sportivo per cercare di rifilare tre gol all'Audace dopo il disastroso 4-1 rimediato nel derby di andata play-off al "Monterisi" giovedì scorso,

"Dobbiamo mettreci intensità e attenzione per tutti i 95 minuti della gara - ha spiegato l'allenatore del Cerignola in conferenza stampa - Stiamo recuperando energie, soprattutto sotto il piano mentale, per una sfida che si preannuncia difficile sotto l'aspetto ambientale. So cosa sanno dare i tifosi del Foggia e la bolgia che troveremo allo Zaccheria darà ai nostri avversari una grande carica. Sarà indubbimente il loro vantaggio, così come lo è stato per noi giocare davanti ai nostri tifosi giovedì scorso". Pazienza non potrà contare su Capomaggio squalificato (bastano due gialli per essere squalificati ai play-off, ndr) "Ma ho una rosa in grado di sopperire alle assenze - ha commentato il tecnico sanseverse che ha concluso - Dovremo fare una grandissima partita per passare il turno. I miei ragazzi hanno saputo conquistare i cuori dei cerignolani e non era facile, hanno riavvicinato anche quelli che si erano allontanati, hanno riacceso la passione. Sono orgoglioso di allenare un gruppo capace di fare grandi cose. Fa bene alla città e al territorio recuperare anche questi valori".