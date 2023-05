Cerignola corsaro allo Zac solo in questa stagione. Foggia vincente 6 volte su 6 nei restanti precedenti

Serie C Girone C

Derby numero otto nella storia tra Foggia e Audace Cerignola nel capoluogo dauno. Sfida praticamente inedita fino alla Serie D edizione 2019/2020 tra due squadre che non si incontravano dalla seconda metà degli anni Cinquanta. Tradizione nettamente favorevole ai rossoneri che hanno vinto 6 match su sette. Un filotto che, però, si è bruscamente interrotto nel corso di questa stagione quando, all'andata, il Cerignola seppe ribaltare l'iniziale 2-0 rifilato dai rossoneri di Gallo con Costa e Peralta, grazie alle reti messe a segno da Russo, Malcore e Neglia. Sarà la terza volta che le due formazioni si affronteranno in Serie C. La prima risale alla stagione 1936/1937. Le restanti sfide si sono disputate negli anni Cinquanta, consecutivamente dal 1954 al 1958, e tutte nell’allora quarta serie. Primo derby dell’era contemporanea tra dauni e cerignolani, come detto, quello della Serie D nel 2020, poco prima che il calcio chiudesse i battenti per via del lockdown. Vinsero i foggiani di Ninni Corda grazie a una doppietta di Gerbaudo, intermezzata dal monentaneo pareggio di Sansone.

Foggia-Cerignola è stata anche una sfida cinematografica. Nel film “Totò gambe d’oro” del 1958 si può notare come una delle scene sia stata girata in uno Zaccheria oggi irriconoscibile, quasi del tutto slegato dal contesto urbano che, nei decenni successivi, lo ha inglobato al punto che, oggi, con le norme attuali, è praticamente impossibile utilizzarlo al pieno della sua capienza. Vinse il Foggia contro la squadra del presidente Fontana (Totò), guidata da Armando (Memo Carotenuto) e con Aldo Maggi (Paolo Ferrari) elemento di punta del Cerignola.

Di seguito l'elenco dei precedenti tra Foggia e Cerignola

Serie C 1936/1937

Foggia-Cerignola 4-1 (aut.Mazzoleni (Fg); De Vivi (Ce); Baldi, Chiaruttini, rig.De Meo (Fg)

IV Serie 1954/1955

Foggia-Cerignola 2-1 (Gola (Fg); Soldati (Ce); Bartolini (Fg)

IV Serie 1955/1956

Foggia-Cerignola 4-1 (Colombo, Buonpensiero, Stornaiuolo (Fg); Genovese (Ce); aut.Laterza (Fg)

IV Serie 1956/1957

Foggia-Cerignola 3-1 (Cosmano, Pizziolo, Buonpensiero (Fg); Rizzini (Ce)

Prima Serie Interregionale 1957/1958

Foggia-Audace Cerignola 3-2 (Montelli (AC); Stocco (Fg); Risos (AC); Buonpensiero, Stornaiuolo (Fg)

Serie D 2019/2020

Foggia-Audace Cerignola 2-1 (Gerbaudo (Fg); Sansone (AC); Gerbaudo (Fg)

Serie C 2022/2023

Foggia-Audace Cerignola 2-3 (Costa, Peralta (Fg); Russo, Malcore, Neglia (AC)