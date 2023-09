A Orsara di Puglia una nuova scuola calcio: è la Gr Soccer School di Gaetano Ruscito

Si chiama Gr Soccer School il nuovo progetto di scuola calcio dedicato ai bambini nato poche settimane fa a Orsara di Puglia. L’idea nasce da Gaetano Ruscito, ex calciatore e allenatore con patentino di Allenatore Uefa C, Allenatore Uefa D, Individual coache (1vs1), che ricoprirà il ruolo di direttore tecnico della scuola calcio.

Ruscito vanta una lunghissima esperienza nel mondo del calcio. Dopo la militanza nel settore giovanile del Foggia Calcio, durante l’epopea di Zemanlandia, e altre esperienze da calciatore in diverse categorie, nel 1997 ha intrapreso la carriera di istruttore di giovani calciatori, diventando un punto di riferimento della scuola calcio dell’Atletico Orsara. Alla guida della prima squadra dell’Atletico Orsara, qualche anno più tardi, ha ottenuto la promozione dalla Terza alla Seconda categoria, per poi tornare a lavorare con i giovani come allenatore nella scuola calcio Academy Gs Troia.

Fino ad arrivare al 2023, l’anno della fondazione della Asd Gr Soccer School. Da due giorni sono aperte le iscrizioni alla scuola calcio destinata a bambini e bambine nate dal 2011 al 2019. I corsi saranno diretti da Ruscito, che sarà affiancato da uno staff di professionisti qualificati come il prof. Vito D’Arcangelo (che si dedicherà alla parte atletica e posturale dei bambini) e i tecnici Valerio Curci (titolare della ‘Valerio Curci GoalKeeper School’) e Paolo Scoglietti (giovane esperto di calcio a 5). A presiedere la scuola calcio è il prof. Leonardo Ruscito, volto storico del calcio orsarese. La neonata scuola calcio, intanto, ha già raggiunto un grande risultato: è notizia di pochi giorni fa, infatti, la affiliazione alla Academy del Pescara Calcio.