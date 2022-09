Il Cerignola al battesimo in Toscana. Sfida inedita con i laziali del Monterosi

Sfida inedita per il Cerignola che, dopo 85 anni, torna a calcare il palcoscenico della Serie C e lo fa nella trasferta di Pontedera in Toscana dove ad attenderlo c’è il Monterosi, squadra della provincia di Viterbo al suo secondo anno in Serie C e che, quest’anno, non giocherà le proprie partite casalinghe nel capoluogo laziale come accaduto nello scorso torneo. Si può definire uno scontro diretto in chiave salvezza, obiettivo minimo di due compagini che, però, in sede di calciomercato hanno costruito rose in grado di ambire a qualcosa di più.

I laziali della Tuscia hanno confermato Leonardo Menichini in panchina, subentrato nella scorsa stagione a D’Antoni, allenatore della storica promozione in Serie C dei biancorossi che, nel complesso, appaiono migliorati sulla carta rispetto alla passata stagione, il cui esito è stato comunque positivo se si considera il traguardo della qualificazione ai play-off, mini torneo a parte da cui sono usciti al primo turno all’esito del due pari maturato a Francavilla Fontana.

Confermati dodici elementi del campionato di esordio nel girone C di Serie C tra cui spicca il capocannoniere della squadra, Rocco Costantino, sono arrivati volti nuovi soprattutto nel reparto avanzato. In difesa è approdato Di Renzo dall’Ancona, società dalla quale è arrivato anche Gasperi in mediana. A centrocampo spiccano Lipani dal Virtus Entella e il milanista Tolomello. In attacco spazio all’esperto Carlini dal Catanzaro nonché a Di Francesco dal Campobasso, Santarpia dal Taranto e Rossi, in cerca di rilancio, dal Monopoli. In più, dal Foggia, è rientrato Alessandro Di Paolantonio, elemento di indubbio spessore che aveva mercato ma che, alla fine, è rimasto con i laziali. Da capire se farà parte delle rosa o sarà messo fuori lista.

Arbitro dell’incontro sarà Valerio Crezzini di Siena. Calcio d’inizio al “Mannucci” domenica alle 17:30.

Di seguito l’attuale rosa del Monterosi. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

MONTEROSI – Allenatore: Leonardo Menichini

PORTIERI

Marco Alia (Confermato – 2000) (26/-22)

Umberto Basile (Confermato – 2000) (0/-0)

Giacomo Moretti (Proveniente dalla Lazio – 2003) (16/-13 nella Primavera)



DIFENSORI

Lorenzo Borri (Confermato – 1997) (22/0)

Damiano Cancellieri (Confermato – 2001) (28/1)

Alessandro Di Renzo (Proveniente dall’Ancona – 2000) (31/0)

Pietro Giordani (Proveniente dal Frosinone – 2002) (13/0 nella Primavera)

Emmanuel Mbende (Confermato – 1996) (30/3)

Danilo Piroli (Confermato – 1989) (21/0)

Angelo Tartaglia (Confermato – 1992) (19/0)

Francesco Verde (Confermato – 2000) (27/2)



CENTROCAMPISTI

Riccardo Burgio (Proveniente dal Messina – 2001) (1/0 + 6/0 nel Piacenza)

Luigi Cirone (Proveniente dal Foligno – 2002) (4/0)

Francesco D’Antonio (Confermato – 2000) (5/0 + 0/0 nel Pontedera)

Alessandro Di Paolantonio (Proveniente dal Foggia – 1992) (14/1 + 16/0 nel Monterosi)

Matteo Gasperi (Proveniente dall’Ancona – 1997) (31/0)

Jacopo Lipani (Proveniente dal Virtus Entella – 2001) (16/0)

Samuele Parlati (Confermato – 1997) (32/2)

Filippo Tolomello (Proveniente dal Milan – 2002) (22/1 nella Primavera)



ATTACCANTI

Giammarco Caon (Confermato – 2001) (27/2)

Massimiliano Carlini (Proveniente dal Catanzaro – 1986) (34/6)

Rocco Costantino (Confermato – 1990) (24/13)

Davide Di Francesco (Proveniente dal Campobasso – 2001) (19/4)

Vincenzo Liga (Proveniente dalla Sancataldese – 2003) (29/4)

Alessandro Rossi (Proveniente dal Monopoli – 1997) (11/0 + 0/0 nella Lazio)

Antonio Santarpia (Proveniente dal Taranto – 2000) (30/2)