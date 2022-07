Lucera, innesto under dal Foggia in difesa. Un talento passa alla Ternana

Ancora un innesto di prospettiva per il Lucera che tessera Nicola Bonabitacola, difensore classe 2004 svincolatosi dal settore giovanile del Foggia. Saluta la città federiciana, invece, il talentuoso attaccante Mamadi Beyai, classe 2007, quattro presenze e una rete nell'ultimo scorcio della passata stagione in Promozione con mister Diurno in panchina. Un elemento che, per chi lo ha visto, farà sicuramente parlare di sé. Una occasione persa, invece, l'ennesima, per il settore giovanile del Foggia Calcio che, ancora una volta, ripartirà da zero per quel che concerne il parco giocatori dopo aver svincolato quasi tutti gli elementi della passata stagione che si stanno accasando in giro per la Capitanata tra Eccellenza e Promozione.