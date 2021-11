Il Lucera fa il suo dovere in casa e batte 2-0 il Don Uva Biscgelie

Squadra in casa

Squadra in casa Lucera

Al Comunale di Lucera i padroni di casa di mister Fabrizio Di Flumeri si impongono per 2-0. I lucerini sanno essere più concreti e, dopo diverse occasioni, giungono al gol grazie a Rodriguez al 19'. Al 9’ della seconda frazione i biancogialli hanno la chance per riagguantare le sorti del match: un penalty concesso per un fallo su Valente. Ma Conte dal dischetto si fa ipnotizzare da Curci. Nell’arco di tre minuti il Lucera si avvicina al 2-0 prima con Di Falco, poi con Rodriguez che sbaglia a porta libera. Le speranze degli ospiti s’infrangono col gol del raddoppio biancoceleste al 37’, firmato da De Rita.

LUCERA - Curci, Pompetti, Clemente (Carella al 38’ st), Mantegazza, Monaco, Della Dalia, Fiore, Pipoli, Rodriguez (Graziano al 32’ st), De Rita, Di Falco (Balletta al 13’ st). A disposizione: De Troia, De Sandoli, Milaqi, Mazzacano, Petito. Allenatore: Fabrizio Di Flumeri

DON UVA BISCEGLIE - Troilo, Valente (Porcelli dal 19’ st), Zagaria (Barbagallo dal 22’ st), Ragno (Favuzzi dal 21’ st), Angarano, Lops, Uva (Evangelista dal 27’ st), Addario (Sasso dal 43’ st), Preziosa, D’Addato, Conte. A disposizione: Sibio, Pietrantuono, Padalino, Bavaro. Allenatore: Capurso.

Arbitro: Carpentiere di Barletta. Assistenti: Romano di Brindisi e Fumarola di Brindisi.

RETI - 19' Rodriguez, 82' De Rita