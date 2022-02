L'Orta Nova perde in trasferta a Molfetta

L'Orta Nova non riesce a replicarsi dopo la vittoria nel derby di domenica scorsa contro il Real Siti e perde uno scontro diretto in chiave salvezza sul campo del Borgorosso Molfetta. Tutto nella ripresa con il doppio vantaggio molfettese ad opera di Terrone al 58' e di una autorete di Peres all'82. Cinque minuti dopo è Bentos ad accorciare le distanze per gli ospiti ma il risultato non cambia più. La distanza di sicurezza degli ortesi di mister Luigi Agnelli dalla zona play-out è minima: tre punti in più sul Real Siti e quattro su Borgorosso e Canosa, sconfitto dal Trinitapoli.