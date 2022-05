Frizzante Pietramontecorvino. Campodipietra battuto 4-3

Il Pietramontecorvino si diverte. A salvezza ormai ampiamente acquisita, dà vita ad un pirotecnico 4-3 casalingo contro il Campodipietra, terza forza del campionato di Eccellenza molisana. I rossoneri dei Monti Dauni di mister D'Angelo si portano in vantaggio con Melino ma vengono subito riacciuffati dai molisani. Poi Rizzelli e Della Pace mettono distanza tra i foggiani e gli avversari che però non demordono e prima accorciano le distanze e poi pervengono al 3-3. Momentaneo visto che ci pensa Consiglio a mettere la parola fine alla contesa e a regalare i tre punti ai padroni di casa. A una giornata dalla fine il Pietramontecorvino tocca quota 44 punti in una classifica dove il Termoli, domenica scorsa, ha raggiunto l'aritmetica promozione in Serie D.