Il premio '10 e lode' a mister Zeman: al tecnico del Foggia il riconoscimento per l'impegno come uomo di sport e promotore del calcio pulito

I promotori del premio finalizzato all'incentivazione del merito negli studi scolastici, conferiranno un riconoscimento speciale a un personaggio distintosi per merito, talento ed eccellenza. L'edizione 2021 vedrà come protagonista l'allenatore rossonero, cittadino onorario della città di Foggia

Il “Premio 10 e lode”, istituito in memoria della vita e del valore di Gregorio Verile e Sergio Visone e finalizzato all’incentivazione del merito negli studi scolastici, è giunto alla quinta edizione e così come ideato dagli organizzatori, è rivolto a tutti gli studenti iscritti alla classe terza delle scuole medie di primo grado della Città di Foggia che hanno riportato la valutazione finale “10 e lode”.

Dopo il successo delle prime quattro edizioni, anche quest’anno verrà conferito il Premio allo studente più meritevole che vincerà la prova selettiva svoltasi lo scorso 06 settembre presso la sede dell’I.I.S.S. O. Notarangelo – G. Rosati di Foggia.

La cerimonia pubblica di proclamazione del vincitore di questa quinta edizione del Premio, durante la quale verrà conferito il primo premio di E. 1.500,00, nonché degli attestati di partecipazione a tutti gli studenti, si terrà in data 24 settembre 2021, alle ore 18.00, presso la Sala del Tribunale della Dogana – Provincia di Foggia – Piazza XX Settembre.

Per il quarto anno consecutivo, i promotori del Premio, hanno inteso estendere il messaggio fondato sull’importanza dell’impegno negli studi, conferendo un premio speciale ad un personaggio foggiano adulto, che si è distinto per merito, talento ed eccellenza.

In questa occasione, sarà conferito il “Premio 10 e lode” a Zdenek Zeman, cittadino onorario della Città di Foggia ed allenatore del Calcio Foggia 1920, per il suo impegno come “uomo di sport” a favore della crescita dei giovani e di un calcio pulito, in una ricerca degli obiettivi da raggiungere attraverso la filosofia del lavoro ed il merito.

Così come nelle precedenti edizioni, anche in questa, il “Premio 10 e lode” si avvarrà di una prestigiosa partnership con il “Concorso musicale nazionale Umberto Giordano”, che da anni, persegue la medesima finalità di promuovere ed incentivare il talento nei giovani musicisti.

Ad impreziosire la manifestazione da un punto di vista musicale, ci sarà la presenza di Maurizio Santamaria, vincitore Sezione Solisti Concorso Nazionale Musicale Umberto Giordano e che eseguirà alla chitarra “Libertango” di Astor Piazzolla.

Gli organizzatori promettono un breve ma emozionante evento-spettacolo di grande atmosfera, in cui saranno assoluti protagonisti, gli studenti più promettenti della nostra città, speranza per il futuro e grande esempio per la cittadinanza, il tutto, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.