Foggia-Vibonese 5-2: le pagelle dei rossoneri

Volpe 5,5 Partita piuttosto strana nella quale alterna parate determinanti (tipo quelle su Golfo e Ngom) a errori pacchiani. Una sua uscita sconsiderata precede l’ingenuità di Garofalo. Nel complesso trasmette poca sicurezza, specie sulle palle alte.



Garattoni 6,5 La media è tra un primo tempo di altissimo livello e una ripresa in grosso affanno. Ridicolizza Marhous per una intera frazione, ma con Grillo la storia cambia. Potenzialmente letale la dormita grazie alla quale l’esterno della Vibonese centra il palo.



Sciacca 6,5 Anche nei momenti di affanno è quello che mantiene un tasso alto di lucidità. Lesto a siliconare i buchi lasciati dai compagni disattenti.



Girasole 6 L’esplosività di Ngom richiede una maggiore attenzione e qualche apprensione che con Sorrentino non si erano neppure intuiti. Regge l’urto, anche se le gambe un po’ tremano.



Nicoletti 6,5 Stesso discorso fatto per Garattoni. Grande primo tempo – e grandissimo gol – cui fa seguito una ripresa di affanni. In trance come Demi Moore nella scena finale di ‘Ghost’ sul fallo laterale dal quale si origina il gol del 4-1. A parziale discolpa, la condizione non ancora ottimale.



Garofalo 5,5 Nelle situazioni negative è lui il protagonista. Sciupa un rigore in movimento con una ciabattata mancina oratoriale, per poi procurare un rigore del tutto incomprensibile. Due macchie in una partita comunque di sostanza.



Petermann 6,5 Sarebbe da otto per come manda in porta Tuzzo e per quell’apertura d’esterno che dà l’abbrivio all’azione del 3-0. Ma in mezzo ci sono una caterva di errori, a volte anche di sufficienza, che aumentano di intensità soprattutto nella seconda frazione. Esce per un fastidio al ginocchio (32'st Maselli s.v.)



Gallo 7 Di fatto è l’unico a mantenere lo stesso standard di intensità per tutta la partita. Scippatore seriale di palloni nel primo tempo – come quello che origina il primo gol – e autorevole conduttore di transizioni nella ripresa. Il problema è che la finalizzazione (degli altri) non gli rende giustizia.



Tuzzo 7 Primo timbro tra i professionisti per questo talento che ogni settimana avanza di una tacca nel suo percorso di crescita. Corre tanto e con costrutto, applicandosi da esterno d’attacco zemaniano. E pazienza per la doppietta mancata nella ripresa.



Ferrante 7 Mezzo voto in meno per la mina senza precisione che non spegne la fiamma della speranza della Vibonese. Intanto, si avvicina alla doppia cifra con un gran gol e la presenza costante nella costruzione delle azioni.



Curcio 8 Il voto premia soprattutto gli episodi singoli. Protagonista nell’80% dei gol, con due gol (il primo sublime) e altrettanti assist (di lusso quello per Ferrante).