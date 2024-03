Il Foggia recupera Rizzo, ma si ferma Santaniello

Una notizia buona e una cattiva per mister Cudini, che in vista dell'ostico impegno casalingo di domenica prossima contro la capolista Juve Stabia, ha finalmente recuperato Alberto Rizzo. Il capitano rossonero, fermo dalla trasferta di Brindisi dove rimediò il quarto problema fisico della stagione, ha partecipato alla penultima seduta di allenamento tenuta questa mattina dal gruppo squadra sotto la guida del tecnico marchigiano.

Assente, invece, Emanuele Santaniello. L'attaccante, uscito anzitempo nella trasferta contro il Sorrento per un problema muscolare, si è sottoposto agli esami strumentali presso lo Studio Dottori Troia di Foggia, che hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, ma è da escludere la sua presenza in campo per la sfida di domenica. Possibile uno stop di almeno 2 settimane.