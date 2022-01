Clamoroso a Foggia: Pavone sollevato dall'incarico

Serie C Girone C

Non bastava la brutta sconfitta contro il Latina. Come un fulmine a ciel sereno, arriva la notizia dell'allontanamento di Peppino Pavone: "Il Calcio Foggia 1920 comunica che il Direttore Sportivo Giuseppe Pavone è stato sollevato dall’incarico dirigenziale. A Pavone vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto augurandogli le migliori fortune", lo stringato comunicato che annuncia la clamorosa svolta in casa Foggia, a pochi giorni dalla fine della finestra invernale del calciomercato.