Le pagelle di Foggia-Monopoli

FOGGIA (3-4-3) Thiam 6,5; Leo 6,5 Kontek 6,5 Rizzo 6,5; Garattoni 6 Frigerio 6 Petermann 6 (45’st Battimelli s.v.) Costa 6; Peralta 6,5 (41’st Odjer s.v.) Beretta 5,5 (16’st Vacca 6) Iacoponi 6,5. Allenatore: Somma 6,5

MONOPOLI (4-4-2) Pisseri 6; Viteritti 6 Mulè 5 De Santis 6 Pinto 6; Rolando 6 (16’st Manzari 6) De Risio 6 Vassallo 5,5 (29’st Hamlili 6) Giannotti 5; Starita 6 Fella 5. Allenatore: Pancaro 6

Arbitro: Gigliotti 6

Assistenti: Sbardella 6 – Bernasso 6

Thiam 6,5 – Dopo due gare un po’ così, ritrova sicurezza e malizia (che gli costerà anche un giallo per perdita di tempo). Fella (e il palo) lo graziano nel finale. Da rivedere l’impostazione, con i piedi non sempre è un bel vedere.

Leo 6,5 – I fronzoli sono sempre accantonati da qualche parte. Stavolta, li lascia a casa. E pensa a giocare con semplicità e pragmatismo, pur con qualche piccola sbavatura. Ma dalle sue parti il Monopoli quaglia davvero poco.

Kontek 6,5 – Con il pallino del gioco spesso in mano agli altri, c’è poco spazio per la manovra prolungata principiata dal basso. Per cui, anche lui deve armarsi di sciabola, accantonando per una volta il più apprezzato fioretto.

Rizzo 6,5 – La sua presenza è confortante, soprattutto per Costa. C’è tanto lavoro da fare, perché il Monopoli attacca soprattutto sul suo lato. Porta a casa, per l’ennesima volta, la pagnotta.

Garattoni 6 – Qualche affondo tentato, soprattutto nella prima frazione, ma nulla di paragonabile alle precedenti uscite. Si presta più al lavoro difensivo, le circostanze lo richiedono.

Frigerio 6 – Torna a giocare in una mediana a due, lui che da mezzala a tre trova spazi più confortevoli. Si affida alla diligenza insita nel suo background e alla solita infinita dose di generosità e duttilità. Per qualche minuto si trova anche a fare la sottopunta di Iacoponi.

Petermann 6 – La cosa più bella la fa quando lascia a Peralta la possibilità di calciare il penalty. L’argentino segna e lo ringrazia. Nel 3-4-3 gli tocca fare un po’ di tutto, ma soprattutto coprire porzioni di campo maggiori. Si dà da fare con applicazione, anche se oggettivamente qualcosa in termini qualitativi sfiorisce (45’st Battimelli s.v.). Discretamente bene la mezz’ora con Vacca.

Costa 6 – È in debito di ossigeno, non a caso la presenza in fase offensiva – anche nelle ripartenze – non è così continua. Inoltre, il Monopoli spinge soprattutto dalla sua parte, il che lo costringe a stare più basso e a fare quasi esclusivamente il quinto di difesa.

Peralta 6,5 – In quattro giorni l’assist a Ogunseye e il rigore-vittoria con il Monopoli. Due episodi che lo rilanciano verso l’alto nelle gerarchie offensive, dopo una flessione e molte panchine (41’st Odjer s.v.).

Beretta 5,5 – In un contesto normale, il voto farebbe fatica ad arrivare al 5. Ma le attenuanti non mancano. La sua condizione non sembra superare il 20%, a giudicare da come arranca e da come fa fatica anche a tenere palloni facilmente addomesticabili. Non manca la predisposizione al sacrificio e la voglia di mettersi a disposizione della squadra, spirito che lo accomuna al resto di un gruppo semplicemente straordinario (16’st Vacca 6 – Gli applausi di una parte dello stadio cominciano non appena si alza dalla panchina per iniziare il riscaldamento. Si piazza al centro della mediana. Non gli difetta di certo l’intelligenza calcistica e infatti capisce sin da subito che la partita richiede un lavoro da mediano puro, più che da regista pensatore. Si presta bene al compito, ma una uscita con sombrero sull’avversario e scarico al compagno, riesce a concedersela).

Iacoponi 6,5 – Qualcuno eccepirà sulla poca cattiveria sotto porta, ma sarebbe oltraggioso non evidenziare il grande lavoro del ragazzo in fase di non possesso, e nella continua ed estenuante ricerca degli strappi. Propizia il rigore, poi nella ripresa crea qualche disagio in un paio di ripartenze. Anche lui non risparmia neppure mezza goccia di energia.

Somma 6,5 – Da salvare il risultato e lo spirito battagliero dei suoi ragazzi. Per il futuro servirà altro, perché non sempre la dea bendata può esserti complice. In parole povere: con il Cerignola serve un’altra prestazione.