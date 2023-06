Finale play-off primo atto: allo Zac arriva il Lecco. Gara in diretta su Rai 2

Ultimo (penultimo) atto di una cavalcata straordinaria. Che, comunque vada, resterà negli annali come pagina di storia in cui il calcio diventa metafora della vita. Che sia stata fortuna, il buon Dio, la “zona Foggia”, Delio Rossi, le “palle” della squadra o tutte queste cose insieme, ciò che è accaduto in questo ultimo mese resterà un’autentica favola, probabilmente anche più esaltante di altri percorsi dove comunque i Satanelli sono stati protagonisti vincenti. Ora c’è bisogno del lieto fine. Lo vogliono tutti, ennesima forma di riscatto pallonaro per una città purtroppo devastata sotto troppi aspetti.

Appuntamento allo Zac martedì 13 giugno (Sant’Antonio da Padova per coloro i quali hanno accresciuto la devozione a Santa Rita da Cascia il 22 maggio contro il Cerignola) alle 21:30 contro il Lecco per la finale di andata della lotteria play-off. Dopo essersi sbarazzato di Potenza, Audace, Crotone e Pescara, per la prima volta, il Foggia affronterà un avversario inedito, proveniente dal girone A della Serie C.

I lombardi di Luciano Foschi, subentrato ad Alessio Tacchinardi dopo appena quattro giornate di campionato, hanno chiuso la regular season al terzo posto del loro girone con 62 punti, uno in più rispetto ai dauni, a pari merito con il Pordenone e con un distacco di 9 punti rispetto alla capolista Feralpisalò. I numeri dei blucelesti sono stati 17 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte per 45 gol fatti e 40 subiti. Fuori casa, 5 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte per appena 18 reti messe a segno e ben 30 incassati. Nelle ultime 8 giornate di campionato, per ben 5 volte il Lecco ha chiuso le contese sullo 0-0. Cammino play-off contraddistinto dal superamento del turno contro l’Ancona all’esito di due pareggi per 2-2 in trasferta e per 1-1 in casa; eliminazione del Pordenone dopo aver perso in casa 0-1 e ribaltato i pronostici al ritorno vincendo per 3-1; qualificazione alla finale ottenuta ai danni del Cesena dopo aver perso in casa 1-2 e vinto al ritorno ai calci di rigore dopo aver chiuso i 120 minuti sull’1-0 a proprio favore.

La rosa del Lecco vede la presenza di elementi di categoria come Melgrati tra i pali; Battistini, Celjak e Lepore in difesa, quest’ultimo a segno contro il Foggia al Via del Mare nei play-off del 2016; Ardizzone, Ilari e Zambataro a centrocampo e Pinzauti in attacco. Nel pacchetto arretrato figura anche un figlio d’arte, Christian Maldini. Ci sarebbe anche il temibile Eusepi in attacco (anch’egli a segno contro il Foggia con la casacca del Pisa nel play-off 2016), ma deve scontare una squalifica per doping comminatagli a inizio stagione e che terminerà a luglio. Tra gli elementi più interessanti della cosiddetta “generazione Z” (nati dal 2000), figurano Enrici in difesa; Girelli, Lakti e Zuccon in mediana e Buso (altro figlio d’arte) in attacco.

La classifica marcatori del Lecco vede Pinzauti a quota sette reti; Buso e Ilari a 6; Giudici, attaccante, a quattro; Girelli, Zambataro e Mangni, attaccante, a tre; Battistini, Lakti e l’attaccante Tordini a due; Celjak, Lepore, Galli, centrocampista, Bunino e Scapuzzi, entrambi attaccanti, a quota uno. Nei play-off a segno Celjak, Buso (due volte), Battistini, Bunino, Ardizzone e Giudici (che sarà assente contro il Foggia per squalifica). Infine, Celjak, Zuccon, Bunino, Scapuzzi e Lepore sono tutti andati a segno ai rigori contro il Cesena.

Di seguito l’attuale rosa del Lecco. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 38esima giornata e ai play-off.

LECCO – Allenatore: Alessio Tacchinardi poi Luciano Foschi

PORTIERI

97 – Federico Maffi (Proveniente dal Monza – 2005) (0/-0)

1 – Riccardo Melgrati (Proveniente dal Pontedera – 1994) (33/-32 + 6/-7)

22 – Simone Stucchi (Proveniente dal Piacenza – 2000) (5/-8)



DIFENSORI

13 – Matteo Battistini (Confermato – 1994) (32/2 + 4/1)

44 – Alessandro Bianconi (Proveniente dall’Ancona – 1999) (6/0 + 6/0 + 15/2 nell’Ancona)

2 – Vedran Celjak (Confermato – 1991) (32/1 + 6/1)

31 – Francesco Cusumano (Proveniente dalla Vis Pesaro – 2001) (0/0 + 10/0 nella Vis Pesaro)

5 – Patrick Enrici (Confermato – 2001) (36/0 + 2/0)

32 – Franco Lepore (Proveniente dalla Pergolettese – 1985) (30/1 + 6/0)

3 – Christian Maldini (Proveniente dalla Pro Sesto – 1996) (3/0)

14 – Luca Stanga (Proveniente dal Milan – 2002) (4/0 + 3/0)



CENTROCAMPISTI

92 – Francesco Ardizzone (Proveniente dalla Turris – 1992) (8/0 + 3/1 + 9/0 nella Turris)

96 – Giorgio Galli (Confermato – 1996) (28/1 + 2/0)

21 – Stefano Girelli (Proveniente dalla Pergolettese – 2001) (31/3 + 5/0)

20 – Carlo Ilari (Proveniente dal Cesena – 1991) (25/6 + 3/0)

8 – Erald Lakti (Confermato – 2000) (31/2 + 2/0)

17 – Carlo Martorelli (Proveniente dalla Paganese – 1999) (2/0 + 1/0)

23 – Eyob Zambataro (Confermato – 1998) (37/3 + 4/0)

98 – Federico Zuccon (Proveniente dall’Atalanta – 2003) (32/0 + 6/0)



ATTACCANTI

45 – Cristian Bunino (Proveniente dalla Fermana – 1996) (11/1 + 5/1 + 24/1 nella Fermana)

99 – Nicolò Buso (Confermato – 2000) (29/6 + 6/2)

7 – Luca Giudici (Confermato – 1992) (35/4 + 6/1)

90 – Doudou Mangni (Proveniente dal Gubbio – 1993) (29/3 + 5/0)

18 – Lorenzo Pinzauti (Proveniente dalla Pistoiese – 1994) (34/7 + 6/0)

10 – Luca Scapuzzi (Proveniente dalla Pro Sesto – 1991) (12/1 + 1/0)

11 – Mattia Tordini (Confermato – 2002) (15/2 + 4/0)

FUORI LISTA

6 - Simone Pecorini (D) (Proveniente dalla Pro Sesto – 1993) (8/0)

9 - Umberto Eusepi (A) (Proveniente dalla Juve Stabia – 1989) (7/2) (squalificato fino al 23/07/2023)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

1 - Piero Burigana (P) (Proveniente dal Fiorenzuola e poi ceduto al Lentigone – 2001) (0/-0)

Ermes Purro (D) (Confermato e poi svincolato – 1999) (1/0)

30 – Enrico Rossi (D) (Proveniente dal Legnago e poi ceduto al San Donato – 2001) (8/0)

24 – Luis Maldonado (C) (Proveniente dal Catanzaro e poi ceduto alla Turris – 1996) (17/0)

38 – Mattia Sangalli (C) (Proveniente dall’Inter e poi ceduto al Trento – 2002) (0/0)

11 – Stefano Longo (A) (Proveniente dall’Arconatese e poi ceduto al Livorno – 2002) (6/0)