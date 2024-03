Festa del calcio giovanile a Peschici: si accendono i riflettori sulla nuova iniziativa della Lnd di Foggia

Si accendono i riflettori sulla nuova iniziativa lanciata dalla Lega Nazionale Dilettanti di Foggia. Nel pomeriggio gli uffici della Delegazione Provinciale, guidata dall’Avvocato Lorenzo Taggio, hanno ufficializzato quella che sembra essere una manifestazione incentrata sulla promozione e valorizzazione del calcio giovanile, quel calcio del futuro tanto decantato dai più.

Un ricchissimo programma che prevede ben 26 formazioni ai nastri di partenza, fra playoff e turni eliminatori, che si contenderanno lo scettro di Campione Provinciale nelle tre categorie: Under 17, Under 15 e Under 14. Un investimento sul futuro quello della L.N.D. Foggia che passa, però, dal merito sportivo; A due gare dal termine, infatti, impazza ancora la lotta nelle varie categorie per guadagnarsi il biglietto per Peschici 2024. La delegazione di Foggia e tutto il suo staff punta a crescere sui numeri e attraverso la partecipazione, puntando sempre ad un calcio pulito con la prospettiva di migliorarsi sempre in ogni ambito. Fase finale che si preannuncia equilibratissima, così come la fase a gironi, segno del buon lavoro di cui le società hanno potuto godere fin’ora. Buon lavoro che è confermato anche dal patrocinio che il Comune di Peschici ha voluto fornire alla L.N.D. foggiana, infatti, campeggia in bella mostra accanto al logo della L.N.D. anche quello della cittadina garganica.

Il comune di Peschici il 19 maggio, sarà “invaso” (in senso positivo) da tutte le componenti calcistiche tra atleti e genitori. Completeranno il quadro delle iniziative in programma targate L.N.D. Foggia le varie manifestazioni del calcio di base, quello che coinvolge giovanissimi calciatrici e calciatori dai 5 ai 12 anni. Saranno ben 19, fra selezioni femminili e maschili, le squadre di piccoli campioni che da ogni parte della provincia affolleranno il terreno di gioco del campo Michelino Maggiano di Peschici nell’arco di tutta la giornata. Con queste premesse possiamo dire che lo stato di salute del calcio giovanile di Capitanata è buono e che tutte le componenti, quali Società, Lega e Amministrazioni Comunali, stanno lavorando alacremente per garantire la buona riuscita di quella che, ormai possiamo dire, si preannuncia come la celebrazione del Calcio foggiano, che la Delegazione di Foggia punta a ripetere ogni anno al termine della stagione sportiva.