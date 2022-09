Pietra, buon punto in trasferta ma perde Vacca

Un punto conquistato quello del Pietramontecorvino di mister Di Flumueri sul "Marchese Del Prete" di Venafro. Finisce due pari. Dopo buona parte del primo tempo dove le due squadre si sono affrontate alla pari, bastano cinque minuti ai padroni di casa per approfittare del blackout rossonero per portarsi sul doppio vantaggio. Nella ripresa la musica cambia. Ci pensa De Rita ad accorciare le distanze con un gran gol dal limite che riapre il match. Poco dopo è D'Amore a mettere i conti a posto con uno dei più classici dei suoi gol. Lancio di capitan Vannella che pesca l'attaccante petraiolo, stop elegante e tiro che batte il portiere di casa. Ancora occasioni da ambedue le parti con il portiere petraiolo Orillo che attiva la modalità saracinesca e neutralizza diverse occasioni bianconere. A fermare i rossoneri, invece, ci pensa la terna arbitrale, negando proprio ai petraioli un calcio di rigore sacrosanto a pochi minuti dal triplice fischio finale. Al sesto minuto della ripresa infortunio per il centrocampista Cladio Vacca, calsse 2004. Trasportato all'ospedale di Isernia, sarà operato per frattura biossea.