Foggia Incedit ancora ko

Foggia Incedit in crisi profonda. Quinta sconfitta nelle ultime 6 gare per i "canarini", piantati al penultimo posto con la miseria di tre punti e con appena cinque gol messi a segno. Come la Vigor Trani, su cui però passeggia chiunque di domenica in domenica. Una sconfitta, quella di misura rimediata a Bisceglie in casa dell'Unione Calcio, che arriva all'esito di una settimana difficile in casa foggiana dopo i fatti del post gara contro il Canosa (aggressione al canosino Giovanni Bruno, finito in ospedale), costati l'inibizione fino a marzo 2023 a Vito Raimo e 200 euro di multa alla società. La sconfitta odierna deve sicuramente portare il sodalizio dauno a fare delle riflessioni e ad agire immediatamente per rinforzare poderosamente la squadra, se si vuole continiuare a dare fiducia a mister La Salandra.