San Severo di misura al "Ricciardelli" (vuoto)

Basta un gol dell'attaccante under Cannaorzzi per regalare i tre punti al San Severo al "Ricciardelli" contro l'Unione Calcio Bisceglie. Una vittoria salutare dopo la sconfitta rimediata in settimana nel derby di Coppa Italia di categoria contro il Manfredonia e, più in generale, un successo che regala un po' di serenità ad un ambiente che doveva iniziare la propria stagione con ben altri risultati vista la rosa a disposizione dei giallogranata.

Avvio di marca sanseverese con Cannarozzi che manca il gol del vantaggio su imbeccata di Cristofaro Morra. Al 14’ ribaltamento di fronte e Colangione anticipa Amoroso pescato da un cross di Monopoli. Quattro minuti più tardi, una deviazione di Colangione giunge ad Amoruso che preferisce passare a Zinetti il cui tiro viene fermato da Carella. Replica subito dopo Stoppiello sull’altro fonte ma la sua conclusione finisce fuori. Al 30’, Andriano, mattatore a centrocampo, imbecca Monopoli: cross deviato da Rubino e la sfera centra il palo. Poi è il turno di Trotta al 42’ con una conclusione che supera di poco la traversa. Al 45’ gol capolavoro di Cannarozzi che, su servizio di Cristofaro Morra, supera il portierre Lullo con una rovesciata da manuale.

Al 17’ della ripresa Fantasia centra la traversa con un tiro dalla distanza. Trotta al 22’, fallisce il raddoppio. Al 27’ Napoli lascia partire un tiro che sorvola la traversa. Altra occasione non trasformata in rete da Trotta alcuni minuti dopo, beffato da Binetti in scivolata. Al 47’ il Bisceglie reclama un rigore per il presunto atterramento di Napoli in area ma l’arbitro lascia proseguire.

SAN SEVERO: Carella, Caruso, Morra A., Ianniciello, Colangione, Trotta, Morra C. (74’ De Vita), Stoppiello (90’), Rubino, Cannarozzi (76’ Priore), Fantasia (64’ Salvemini). Allenatore: Danilo Rufini. In panchina: Leuci, Liso, Villani, Botticelli, Martignetti.

U.C.BISCEGLIE: Lullo L., Lullo S., Ferrante (69’ Di Palma), Monopoli G, Andriano, Stella, Zinetti, Binetti P., Amoroso, Mazzilli (83’ Binetti S.), Monopoli M. (69’ Napoli). Allenatore: Rumma. In panchina: Ancona, Cascione, Goffredo, Preziosa, De Marco, Mastropasqua

MARCATORI: 45’ Cannarozzi (SS)

AMMONITI: Lullo S. (B), Ferrante (B), Lullo G. (B), Iannciello (S), Colangione (S), Morra A. (S), Colella (S) Napoli (U)

ESPULSO: 91’ Stella (UCB)